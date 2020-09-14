Çılgın Sayısal Loto’da rekor ikramiye! İşte 14 Eylül Sayısal Loto sonuçları…

Milli Piyango oyunlarının yenilenmesinin ardından Çılgın Sayısal Loto adını alan Sayısal Loto’nun 19. çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Milli Piyango’nun şans merkezinde çekilen ve Mutlu Ulusoy tarafından sunulan Çılgın Sayısal Loto’da 90 rakam arasından belirlenen 6 doğru rakamı bilenler büyük ikramiyeyi kazanabiliyor. Yenilenen sistemde en az 2 rakamın bilinmesiyle de ödül alınabiliyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto’nun 14 Eylül 2020 tarihli 19’uncu çekiliş sonuçları şu şekilde; 1-48-54-65-72-82 joker 23

REKOR İKRAMİYE

Çılgın Sayısal Loto’da bu akşam yapılan çekiliş öncesi büyük ikramiye tutarı da açıklandı. Çılgın Sayısal Loto’da devirlerle birlikte büyük ödül miktarı 61 milyon 573 bin 150 TL’ye ulaştı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO İKRAMİYE DAĞILIMI

90 rakamın içinden çekilen şanslı 6 numarayı tahmin eden kimseler büyük ikramiyenin sahibi olur. 6 numarayı birden fazla bilen çıkması durumunda ikramiye kişiler arasında paylaştırılır.

Sayısal Loto’dan ikramiye kazanmak için, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin etmek gerekir.