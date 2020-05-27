Çiller Ailesi’nin torpilli arsası için CHP harekete geçti!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, geçen hafta askıya çıkardığı ve SÖZCÜ’nün gündeme getirdiği imar planı değişikliği ile Çiller’in oğlunun yönetiminde olduğu şirkete ait Kilyos'taki 30 dönümlük arazinin inşaat hakkını 5 kat arttırmıştı.

İmar planı ile ‘düşük yoğunluklu konut alanı’ fonksiyonu, ‘turizm tesis alanı’ olarak değiştirilmiş ve 4 bin 586 metrekarelik inşaat alanı, 24 bin metrekareye çıkarılmıştı.

CHP İstanbul Kent Hakları İzleme Kurulu konuyla ilgili açıklama yaparak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın plan değişikliği kararına itiraz edeceklerini ve dava açacaklarını duyurdu.

”SİYASİ RÜŞVET Mİ?”

CHP İstanbul Kent Hakları İzleme Kurulu’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Karadeniz’in tam kıyısındaki bu bölgeye yoğun betonlaşma getirecek ve ulaşım sistemini de aşırı zorlayacak bu rant düzenlemesi kesinlikle kabul edilemez. Ayrıcalıklı imar rantına izin vermeyeceğiz.

* İBB’nin haklı olarak itiraz ettiği bu ayrıcalıklı imar düzenlemesi kabul edilecek olursa, mevcut koşullarda 4 bin 586 metrekarelik inşaat hakkı 24 bin metrekareye çıkacak, yani 5 kat artacak, imar yolları genişliği 10 metreden 7 metreye düşecek.

* Arazinin sahibi şirketin yönetim kurulunda eski Başbakanlardan Tansu Çiller’in oğlunun da yer alması, ‘Bu bir siyasi rüşvet mi?’ sorusunu akıllara getiriyor.

”İSTANBUL SİZİN ARPALIĞINIZ DEĞİL”

* İstanbul, sizin arpalığınız değildir. 16 milyon İstanbulluyu hiçe sayarak ve İstanbul'’ daha da yorarak bir yere varamazsınız.

* İstanbul halkını ve onun seçilmiş yönetimi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni dışlayarak İstanbul’a haksız müdahale etmekten vazgeçin.

* Bu kentin doğasını, denizini, kıyısını daha fazla tahrip etmenize, Kilyos’ta ayrıcalıklı imar rantına izin vermeyeceğiz.