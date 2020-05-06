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‘Çocuklarımı imkansızlıktan yurda vereceğim’

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Yavuz Selim Mahallesi’nde kirada ikamet eden Tütün ailesi, maddi imkansızlıklardan dolayı bakamadıkları 4 çocuğunu yurda verecek. Görme engelli baba, kağıt toplayarak ailesini zor da olsa ayakta tutmaya çalışıyor. Zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren aile, hayırseverlerden yardım bekliyor.

23:20 -
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‘Çocuklarımı imkansızlıktan yurda vereceğim’

Maddi imkansızlardan dolayı okula gidemediğini belirten 12 yaşındaki Mehmet Tütün, şöyle konuştu:

* Babam görme engellidir. Kağıt toplayarak geçimimizi sağlıyoruz.

* Biz 4 kardeşiz, okula gitmek istiyoruz ama yoksulluktan dolayı gidemiyoruz.

* Maddi durumumuz iyi olmadığı için ailem ben ve kardeşlerimi mecburen yurda verecekler.

* Biz ailemizle kalmak istiyoruz. Evimiz kiradır. Devletten yardım bekliyoruz.

* Babamla kağıt toplamaya gidiyoruz.

* Okula paramız olmadığı için gidemediğimden dolayı devamsızlıktan kalıyorum.

* Öğretmen olmak istiyorum. Kardeşlerime yardımcı olmak istiyorum.

* Gelecek nesillerin çocuklarını yetiştirmek istiyorum.

* Devlet büyüklerinden bize yardım etmelerini bekliyorum.

Çocuklardan Baran Tütün de elbise, ayakkabı ve oyuncak alabilmek için yardım edilmesini istedi.

FOTO: İHA

“ÇOCUKLARIMI İMKANSIZLIKTAN YURDA VERECEĞİM”

Maddi imkansızlıktan dolayı mecburen çocuklarını yurda vereceklerin dile getiren anne Kader Tütüncü, şunları söyledi:

* Eşim çalışmıyor, doğru dürüst. Eşim görme engelidir.

* Maddi imkanlarımız olmadığı için yoksulluk yaşıyoruz.

* Evde olan eşyalar hep eskidir, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi çalışmıyor.

* Çocuklarımın giyinme için elbiseleri yok. Kirada yaşıyoruz. Hayırseverlerden yardım bekliyoruz.

* Devletin verdiği sosyal yardım parası için PTT şubesine çocuğumla gittim.

* Orada polisler çocuğumu dışarı çıkardığım için 3 bin lira para cezası yazdı.

FOTO: İHA

“AİLENİN YARDIMA ÇOK İHTİYACI VAR”

Komşu Mahmut Boysan da şu ifadeleri kullandı:

* Bu aile yardıma ihtiyacı var.

* Ailenin reisi görme engellidir.

* Ailede doğru dürüst çalışacak kimse yok.

* Maddi imkansızlıklardan dolayı yoksulluk hayatı çeken aile bakamadıkları çocuklarını yurda verecek.

* Hayırseverlerden aileye yardım yapılmasını istiyoruz. İHA

FOTO: İHA

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