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Corona cezası devlet için yeni gelir kapısı oldu

Haftasonu sokağa çıkma yasağını 37 bin 614 kişi ihlal etti. Her birine 3 bin 150’şer lira ceza yazıldı. Marttan bu yana kesilen salgın cezasının miktarı ise milyar lira barajını aştı.

Yavuz ALATAN
Güncellenme: 04:39, 08/12/2020
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Corona cezası devlet için yeni gelir kapısı oldu

Corona vaka sayılarının artması üzerine kısıtlamalar yeniden genişletildi. 2 Aralık Salı gününden itibaren hafta içi saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 4 Aralık Cuma akşamı saat 21.00'den 7 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı geldi.

BAKANLIK DUYURDU

Ülke genelinde sokağa çıkma yasağını 37 bin 614 kişi ihlal etti. Vatandaşa 3 bin 150'şer lira ceza yazıldı. 2 günde toplam ceza miktarı yaklaşık 120 milyon lira oldu. Kaç kişiye ceza kesildiğini İçişleri Bakanlığı duyurdu. Açıklamada ise “Kısıtlamalara uymayan vatandaşlara ceza uygulanmıştır” denildi.

POLİS, ZABITA GÖZ AÇTIRMIYOR
Salgın nedeniyle denetimler son dönemde daha da artırıldı. Yetkililer ceza üstüne ceza kesiyor.

MİLYARLARA ULAŞTI

Coronavirüs ile ilgili cezalar, maske ve mesafe kurallarına uymayanlar, sokağa çıkanlar, fazla yolcu alan şoförler, saat kısıtlamasına uymayan işletmeler, 65 yaş sınırlamaları gibi farklı konularda kesildi. Mart ayından bu yana kesilen ceza miktarının milyarlarca lirayı bulduğu belirtildi.

Corona coronavirüs Cuma İçişleri Bakanlığı Pazartesi salı
Yayınlanma Tarihi:05:00,
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