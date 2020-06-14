Corona gölgesinde ilk kapsamlı sınav başladı

Corona virüsü salgını sürecinde ÖSYM tarafından yapılan ilk kapsamlı sınav olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 81 ildeki 94 sınav merkezinde, 451 bin 272 adayın katılımıyla saat 10.15’te başladı. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Binalar sınav öncesi detaylı olarak dezenfekte edilirken, adayların kullanmaları için giriş kısımlara dezenfektan, maske ve ıslak mendil konuldu.

Ayrıca sınav binalarının bahçelerine, adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmadı.

ADAYLAR NE DEDİ?

Kendini denemek için sınava girdiğini dile getiren Umut Enes Ahan, “Sınav için yoğun bir önlem var. Dezenfektan falan tüm imkanlar var. Sınava gireceğiz hayırlısı olsun” dedi.

Astsubay olmayı istediğini ifade eden Abdulkadir Sönmez ise, “Daha önce de ÖSYM'nin videosunda izledim. Giriş yapmadan önce okullar temizlendi ve dezenfekte yapıldı. Girişte el dezenfektesi veriliyor. Önlemler yoğun ve sıkı. Güvenli bir şekilde sınava girip çıkabileceğiz” diye konuştu.

Adaylara 120 soru için 135 dakika süre verilirken sonuçlar 7 Temmuz’da açıklanacak. (İHA)