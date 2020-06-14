Corona gölgesinde ilk kapsamlı sınav yapıldı, görüntüler tepki çekti: YKS, LGS 2’nci dalga demek

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın gerçekleştirildiği binaların bahçelerinde oluşan kabalıkların sosyal mesafe kuralını hiçe sayması büyük tepki çekti.

Binlerce genç, önümüzdeki haftalarda gerçekleştirilecek YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) ve LGS'nin (Lise Geçiş Sınavı) corona virüsünün (Covid-19) ikinci dalgasına neden olacağını ileri sürdü.

BAHÇEYE ADAYLAR DIŞINDA KİMSE ALINMAYACAK DENMİŞTİ, SOSYAL MESAFE UNUTULDU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, corona virüsü nedeniyle ertelenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için alınan hijyen tedbirlerinin yer aldığı bir videolu paylaşımda bulunmuştu.

Paylaşımda, sınav binalarının bahçelerine adaylar ve görevliler dışında hiç kimsenin alınmayacağı ifade edilmişti. Ancak sınav binalarının bahçelerinden çekilen görüntülerde büyük kalabalıklar oluşması ve sosyal mesafe kuralına uyulmaması dikkat çekti.

Sosyal medya hesaplarından duruma tepki gösteren binlerce genç, önümüzdeki haftalarda gerçekleştirilecek olan YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) ve LGS'nin (Lise Geçiş Sınavı) corona virüsünün ikinci dalgasına neden olacağını ileri sürdü.

GENÇLERDEN TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya hesapların gelen tepkilerin bazıları ise şu şekilde:

“CAMLARI SÜREKLİ KAPADILAR”

Sınavın gerçekleştirileceği binaya girerken el ile arandıklarını ifade eden bir kişi, “Sınıfımdaki gözetmenler eldiven takmamıştı, sınav esnasında maske çıkarmak yasaktır dediler. Girişteki maskeler kutusuz poşetsiz direk masanın üstündeydi herkes alırken hepsine elliyordu. Camları sürekli kapattılar. Her yer böyle değilse nerede eşitlik?” dedi.

“BUNUN YKS VE LGS SINAVLARINDA DA OLACAĞINI ÖNGÖRMEK ZOR DEĞİL”

Lösemi hastası olduğunu belirten bir başka kişi ise, “Bunun aynısının yks ve lgs sınavlarında da olacağını ön görmek zor değil bizleri riske atmayın kimse ölmesin yemin ederim ki ben lösemi hastasıyım ve tedavi görüyorum ölmek istemiyorum kimse ölsün de istemiyorum” ifadelerini kullandı.