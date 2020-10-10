Corona virüs aşısı bulundu mu? Fahrettin Koca’dan aşı açıklaması!

Etkilerini arttırarak devam eden corona virüse karşı tıp dünyası bilimsel çalışmalarını sürdürüyor. Corona virüs aşısı hakkına açıklama yapan Bakan Koca, ” Sorunsuz bir şekilde götürmek istiyoruz. Bu aşının üretim için birinin sertifikasını aldığını söyleyebilirim. Önümüzdeki hastalarda 1 yada 2 aşının da sertifikasını alabileceğini söyleyebilirim” dedi.

CORONA VİRÜS AŞISINDA SON DURUM NE?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklamalarda satır başları şu şekilde;

* Daha önce tünelin ucu göründü demiştim. kast ettiğim aşı ve verdiğimiz mücadeleydi. Bu aşılardan 2 tanesinin faz 3 çalışması ülkemizde de yapılmakta ve insan çalışmaları devam ediyor.

* Şu ana kadar yapılan aşılar sonrası insanlarımızla ilgili herhangi bir komplikasyon gözlenmedi. 13 aşı çalışması söz konusu. Bu aşılar içerisinde 5 aşının ön planda ilerleme kaydetti.

* İnsan çalışmalarının başlayabileceğini ifade etmek istiyorum. 1 tanesinden geçen bahsetmiştim. İnaktif bir aşı, virülansı azaltılmış bir aşı. Geçen cumartesinden bu yana insan çalışmaları için 1000 kişilik doz başlandı.

* Bu arada üretim tamamlandıktan sonra denetler üzerinde bu aşının faz 1 uygulaması başlamış olacak. Faz 1'den önce düşünülen kişi sayısı 44. Devamında 100'lerle ifade edilen bir sayı olacak faz 2. Faz 3 çalışması da 10 binlerce kişi de denecek.

* Deneklerin aşıdan önce 5 günlük karantina süreci olacak. Bu süreç 2 haftalık bir zaman gerektirmiş olacak. 2 hafta kadar sonra ilk insan deneme aşı uygulamamız yapılıyor olacak. Bu arada 2 tane daha aşının ön planda uygulamaları olacak.

* Önümüzdeki 1 ay içinde 3. aşı da olmak üzere insan safhasına geçmiş olacağız. Bu süreçleri mümkün mertebe DSÖ'nün belirlediği standartları koruyarak bu dönemde süreçleri hızla tamamlamak istiyoruz.

* Sorunsuz bir şekilde götürmek istiyoruz. Bu aşının üretim için birinin sertifikasını aldığını söyleyebilirim. Önümüzdeki hastalarda 1 yada 2 aşının da sertifikasını alabileceğini söyleyebilirim.