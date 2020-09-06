5 Eylül corona virüs verileri açıklandı! Vaka sayısı yükseliyor…

Türkiye’de son dönemde yeniden etkisini arttıran corona virüs verilerine göre test sayısı 99 bin 497 artarak 7 milyon 682 bin 697 oldu. 5 Eylül verilerine göre 984 hasta daha sağlığına kavuştu, toplam iyileşen kişi sayısı 250 bin 92'ye ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 7.5, ağır hasta sayısı da bin 91 oldu.

DÜN BİN 612 VAKA GÖRÜLMÜŞTÜ

4 Eylül corona verilerine göre bin 612 vaka tespit edilmiş, 53 kişi hayatını kaybetmiş ve bin 21 hasta iyileşmişti.





“BİRLİKTE MÜCADELE EDEREK VİRÜSÜ YENEBİLİRİZ”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel corona verilerine ilişkin değerlendirmesinde vatandaşlara tedbir çağrısı yaptı.

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Sevdiklerimizi korumak için tedbirlere uymak zorundayız. Bu zorunluluk her birimiz için kimsenin bizi zorlamadan uymamız gereken bir ödevdir.

* Ancak birlikte mücadele ederek virüsü yenebiliriz. Gücümüz birlikte tedbirlere uymakta.