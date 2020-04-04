Coronaya karşı tütsü yakıp dolaştırdılar!

Niğde’nin Ulukışla ilçesinde belediye, corona virüsüne karşı yöresel önlem aldı. Ulukışla Belediye Başkanı Ali Uğurlu ve belediye çalışanları, belediye binasının önünde Niğde yöresine özgü ‘üzerlik' adı verilen tütsüyü yakarak, halkı da tütsü yakmaya davet etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Türk örf ve adetlerinde yer alan tütsü, halk arasında üzerlik diye bilinen tütsümüzü ülkemizin üzerine çöken bu corona virüsünden kurtulmak için tüttük. Allah'tan tek dileğimiz bu illetin bir an önce yeryüzünü terk etmesidir” denildi.

“CORONA VİRÜSÜ DEF EDECEĞİNE İNANIYORUZ”

Belediye binası önünde açıklama yapan Belediye Başkanı Ali Uğurlu, “Herkesin evinde tüttürmesini istiyoruz. Kendi yöresel inançlarımıza göre, corona virüsünü def edeceğine inanıyoruz. Herkesi üzerliği tütmeye davet ediyoruz” dedi.

İLÇEDE GEZDİRİLDİ

Yakılan tütsü, belediyeye ait bir kamyonete yerleştirilerek, ilçede gezdirildi.