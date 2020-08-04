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Coronaya yakalanan AKP’li Şanverdi: Allah kimseyi düşürmesin

Bir hafta önce corona virüsü testi pozitif çıkan AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, son yapılan testi negatife dönünce taburcu edildi. Tedavisi altı gün süren Şanverdi, "Allah kimseyi düşürmesin. Çok zor bir hastalık" dedi.

Veli TOPRAK
12:58 -
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28 Temmuz’da corona virüsü testi pozitif çıkan ve altı gün süreyle hastanede tedavi gören AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, son yapılan test negatife dönünce taburcu edildi. Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Hüseyin Şanverdi, 14 gün süreyle evinde karantinada kalacak.

Şanverdi, “Allah kimseyi düşürmesin. Çok zor bir hastalık. Bana bulaşmaz demeyin. Bir anda bulaşabilir” dedi ve herkesin çok dikkatli olmasını istedi. Ayasofya'nın ibadete açılış töreninde maskesini çıkaran Şanverdi’nin virüsü bu sırada kaptığı sanılıyor.

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Son güncelleme: 13:09 04.08.2020
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