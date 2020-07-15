Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerine sesleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz anma etkinleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu’nda şehit aileleri için verilen yemeğe katıldı. Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

EVLAT ACISI BİR ANNE-BABANIN EN ZOR İMTİHANIDIR

* Milletin evine, bu gazi mekana teşrif ettiğiniz için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Gazilik mertebesine ulaşmış gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Şüphesiz evlat acısı yaşamak çok zordur. Bir anne, babanın en zor imtihanıdır. Allah hiçbir anne babaya evlat acısı yaşatmasın. Eşini, kardeşi kaybetmenin acısını da yalnızca yaşayanlar bilir.

ŞEHADET KADAR ŞÜKRETMEK DE ULVİ BİR GÖREVDİR

* Şehadet mertebesine ulaşmak ne kadar ulvi bir derece ise, arkasında kalanlar için şükretmek de bu derece ulvi bir görevdir. Şehit ailelerimiz ile bir araya gelmeye, telefonda konuşmaya çalışıyorum. Şehit yakınlarımızın abideleşen metanetlerine bu ziyaretler ve görüşmelerde şahit oluyoruz.

GAZİLERİMİZİ ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ

* Şehitlerimiz sizlerin olduğu kadar bu milletin de canından bir parçadır. Şehitlerimizin bıraktığı diğer yakınları ile birlikte, yetimleri ve öksüzleri de bu millete emanettir. Gazilerimizi asla yalnız bırakmayacağız.