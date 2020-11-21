Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan G-20 Liderler Zirvesi’ne görüntülü mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, G-20 Liderler Zirvesi öncesinde video mesajı paylaşıldı. G-20 sosyal medya hesabında paylaşılan videoda Erdoğan’ın mesajı şu şekilde:

“TÜRKİYE DOST VE KARDEŞ ÜLKELERİN YANINDA OLMUŞTUR”

* Bu seneki G-20 Liderler Zirvesi’ni Kovid 19 sebebiyle sanal ortamda düzenlemek zorundayız. Son asrın en ciddi sağlık krizi olarak nitelendirilen bu salgın ekonomiden ticarete beşeriden ilişkilere kadar hayatımızı derinden etkiliyor.

* Salgın aynı zamanda din, dil, bölge, ırk ayrımı olmadan hepimizin büyük insanlık ailesinin fertlerinin olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır.

Türkiye kendi ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra 156 ülke ve 9 uluslararası kuruluşun destek taleplerine müspet cevap vererek salgınla mücadele çabalarında dost ve kardeşlerinin yanında olmuştur.

“G20 İLE İLGİLİ BEKLENTİLER…”

* Corona virüsü salgının, dünyanın en büyük ekonomilerini aynı çatı altında buluşturan G-20’nin sorumluluğunu ve önemini de artırdığına inanıyorum.

* Riyad Zirvesi’nde alacağımız kararlar sadece salgının olumsuz etkilerinin azaltılmasında değil, G-20 ile ilgili beklentilerin karşılanmasında da etkili olacaktır.

* Küresel bir sorun karşısında, küresel dayanışmanın değerini çok daha iyi anladığımız bir dönemde gerçekleşen G-20 Liderler Zirvesi’nin ülkelerimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah’tan diliyorum. (İHA)