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Davutoğlu depremzedeleri ziyaret etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile eşi Sare Davutoğlu, Elazığ'da depremzedeleri ziyaret etti. 

Evren DEMİRDAŞ / Elazığ
15:36 -
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AKP’den ayrıldıktan sonra Gelecek Partisi‘ni kuran eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu‘yla birlikte Elazığ’da depremzedeleri ziyaret etti. Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören depremzedeler sohbet geden Davutoğlu, yaralılara geçmiş olsun dedi.

FOTO: SÖZCÜ

Gelecek Partisi’nden bir heyet de dün sabah saatlerinde Gezin ve Sivrice'de yıkılan bölgelerde incelemelerde bulunmuş, hastanelerdeki yaralı vatandaşları ziyaret edip, çadır kentlerde kalanlara geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

Ahmet Davutoğlu AKP Elazığ Fırat Üniversitesi Sözcü WhatsApp
Son güncelleme: 15:38 28.01.2020
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