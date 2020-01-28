Davutoğlu depremzedeleri ziyaret etti

AKP’den ayrıldıktan sonra Gelecek Partisi‘ni kuran eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu‘yla birlikte Elazığ’da depremzedeleri ziyaret etti. Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören depremzedeler sohbet geden Davutoğlu, yaralılara geçmiş olsun dedi.

Gelecek Partisi’nden bir heyet de dün sabah saatlerinde Gezin ve Sivrice'de yıkılan bölgelerde incelemelerde bulunmuş, hastanelerdeki yaralı vatandaşları ziyaret edip, çadır kentlerde kalanlara geçmiş olsun dileklerini iletmişti.