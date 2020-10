Davutoğlu’ndan Erdoğan’a: Aşireti Ankara’da kurmuşsanız…

Partisinin 7. İl Başkanları toplantısında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erken seçim sözleri üzerinden Erdoğan’a yüklenen Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Sayın Cumhurbaşkanı, Ak Parti Genel Başkanı demem icap eder tabi, çünkü bir Cumhurbaşkanı'nın böyle ifadeler kullanmaması lazım. Geçen hafta çok net bir ifade kullandı ve dedi ki, ‘erken seçim söz konusu değil. Erken seçimden bahsetmek kabile devlet anlayışını yansıtmaktadır'.

*Hadi bunu kabul edelim. Peki sayın Cumhurbaşkanı'na halk inanır mı? Biz söylesek inanır. Peki halk inanır mı?

“HER AN ERKEN SEÇİM OLABİLECEK ŞEKİLDE HAZIRLANIN”

*Siz daha 2 yıl önce 2018 Mart'ında, ‘erken seçimden bahsetmek vatana ihanettir' demişsiniz ortağınız sayın Bahçeli ile birlikte. Ama Nisan'da sayın Bahçeli, ‘erken seçim yapılması lazım' demiş, Mayıs'ta seçim kararı alıp, Haziran'da seçime gitmişsiniz.

*Allah aşkına böyle bir siyasetçiye halkın güvenmesi mümkün mü? Siyasal sisteme güvenmesi mümkün mü? Onun için halk bu kadar tecrübeden sonra her an seçim olacakmış gibi tetikte bekler, güvensizdir.

*Seçim demek, ister istemez bazı yatırımların ertelenmesi demek. Sakın ha bu sözlere güvenip erken seçim olmayacağı gibi bir vehme kapılmayın. Her an erken seçim olabilecek şekilde seçimlere hazırlanın ve bunlara sandıkta gerekli dersi inşallah her ilde verelim.

“HER GÜN ‘ERKEN SEÇİM İSTİYORUZ' DEVAM EDECEĞİZ”

“Devletin bütün sistemini çökertmişsiniz, devlete güveni bırakmamışsınız sonra da kabile devletinden bahsediyorsunuz” diyen Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Bir şeyden kaçtığı zaman onu çok zikreder veya ona kapıldığı zaman sürekli dilindedir. Ülkeyi doğru dürüst yönetsinler, erken seçimden kimse bahsetmez. Ama ülkede vatandaşlarımız sefalet içindeyse, yolsuzluk diz boyuysa, ülkenin onuru dışarıda yerle bir edilmişse biz her gün ‘erken seçim istiyoruz' demeye devam edeceğiz.”

“AŞİRETİ ANKARA’DA KURMUŞSUNANIZ TAŞRADA NE ARIYORSUNUZ…”

“Etrafa telkinde bulunmak ama bunun gereğini yapmamak size ait bir mesele” sözlerini de dile getiren Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Hem Cumhurbaşkanlığı makamıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında kayınpeder-damat ilişkisi olacak ve Bakan Türk ekonomisini yerin dibine sokmasına rağmen hala orada oturabilecek sonra da ilçe başkanlarına, il başkanlarına, teşkilat mensuplarına ‘aşiretleşmeyin' diyeceksiniz…

*Aşireti Ankara'da kurmuşsanız taşrada ne arıyorsunuz siz… Böyle şey olmaz. Güven kalmaz o zaman. Size kendi ilçe başkanınız dahi güvenmez. Hanımını üniversitede göreve atayan rektör gördü bu memleket.

*Akrabalarını, yakınlarını ilk fırsatta bir yerlere atayan kamu görevlileri görüldü. Kimi örnek aldılar? Herhalde bizi örnek almadılar. Sizi örnek aldılar sayın Cumhurbaşkanı.

*Şu anda da sizi örnek alıyorlar. Ak Parti mensupları sizi örnek alarak Ak Parti'yi aşiretleştirdi. Ama onların devleti aşiretleştirmesine asla izin vermeyeceğiz.

