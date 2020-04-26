Denizli’de vahşet… Oğlunu çekiçle öldürüp yaktı

Denizli’nin Pamukkale İlçesi’nde sabah saat 06.00 sıralarında 3 katlı apartmanın giriş katında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaklaşık 1 saat süren çalışma ile yangın söndürüldü. Yoğun dumandan etkilenerek balkona çıkan vatandaşlar ise itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Ekipler yangının çıkış sebebini araştırmak için girdiği evde bir kişinin cesedini buldu. Bunun üzerine yapılan incelemede yangında ölen kişinin 47 yaşındaki Mustafa K. olduğu tespit edildi.

BABA İTİRAF ETTİ

Aynı evde yaşayan Mustafa K.’nın babası E. K.’nın polis tarafından sözlü ifadesi alınırken çelişkili ifadeleri dikkat çekti. E.K. oğlunun başına çekiçle vurarak öldürdüğünü ve cesedi yakmaya çalıştığını itiraf edince gözaltına alındı. Mustafa K.’nın cansız bedeni Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. (İHA)