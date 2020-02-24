Deprem uzmanından korkutan uyarı: Çanakkale Köprüsü fay üstünde

Çanakkale’de, Belediye Çalışanları Sosyal Tesisleri’nde deprem konulu bir konferans veren deprem uzmanı Prof. Dr. Doğan Perinçek, 1915 Çanakkele Köprüsü’nün fay hatlarının üzerine yapıldığı uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Doğan Perinçek, şöyle konuştu;

* Yıldız Teknik üniversitesinde görevli olduğum dönemde Çanakkale Boğazı’nın oluşumunu çalışmak üzere TÜBİTAK’dan bir proje almıştık. Bu projede görevli rahmetli Prof Dr. Erkan Gökaşan arkadaşım denizde, ben de ekipteki diğer meslektaşlarımız ile karada çalışmıştık.

* Gökaşan arkadaşım boğazdan geçen fayları sismik kesitlerde gözlemledi ve haritaladı. Yapımı süren Çanakkale Boğaz Köprüsü söz konusu fayların üzerine yapılıyor. İstanbul’daki boğaz köprüleri Kuzey Anadolu Faylarının kuzeyinde kalıyor. Çanakkale’deki faylar ise köprü eksenine dik olarak deniz içinde köprünün altından geçiyor.

“AKTİF HALE GELİYOR MU ENDİŞESİNİ DOĞURDU”

Söz konusu makalelerin köprü yapımına başlanmadan, yıllar önce yayınlandığını söyleyen Perinçek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

* Bu faylar bugün pasif gibi gözüküyorlar. Fakat üç yıl önce Çanakkale Boğazı’nın Ege Denizi girişinde bir seri deprem oldu. Bu da bende ‘faylar aktif hale mi geliyor?’endişesini doğurdu. Arkadaşımızın yaptığı çalışma İngilizce, benim karada yaptığım çalışmalar ise Türkçe olarak köprü inşaatı başlamadan yıllar önce yayınlandı. Umarım köprüyü yapan firma bu makaleleri okuyup dikkate almıştır.

* Bir özeleştiri yapmak istiyorum. Oradaki çalışmaları bir yerli firma yapıyorsa korkarım o makalelerden haberleri bile yoktur.