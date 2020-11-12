Depremin Kuşadası bilançosu belli oldu

İzmir Bayraklı'da yıkımlara neden olan 6.9 büyüklüğündeki depremin Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bilançosu belli oldu. Can kaybına neden olmayan Kuşadası'nda, deprem sırasında yaşanan panikten kaynaklanan 35 yaralanma yaşandı, 2 bin 738 kişi hasar başvurusu yaptı.

150 KONUT VE İŞYERİNİN OLDUĞU 17 BİNA HASARLI

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde 17 binanın ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Bu binalardaki 150'ye yakın aile ve işyeri sahibine gerekli uyarılar yapılarak binalar tahliye edildi. İlçede 269'u konut, 42'si ticarethane, 2'si depo ve biri de okul olmak üzere 314 binanın ise orta hasarlı olduğu tespit edildi.

OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ

Ağır hasarlı binalarda yaşayan ve gidecek yeri olmadığını beyan eden 98 aile Kuşadası Belediyesi tarafından ilçedeki otellere yerleştirildi. Halen süren artçı depremler nedeniyle evlerine girmeyen, kendi olanaklarıyla park, bahçe ve boş alanlarda çadırlar kuran vatandaşlara 350 adet battaniye ile 35 yatak dağıtıldı.