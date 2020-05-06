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Bakan Koca’dan dikkat çeken paylaşımlar…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından CNN International'ın İstanbul'da corona ile mücadele kapsamında uygulanan filyasyon çalışmalarını takip ettiği yayınından bir kesit paylaştı. Bakan Koca bir diğer paylaşımında ise, İstiklal Caddesi'nde bugün çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak, "İstiklal Caddesi, bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken" ifadelerini kullandı.

07:27 -
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Bakan Koca’dan dikkat çeken paylaşımlar…

Bakan Koca, Twitter hesabından, CNN International televizyonunun 3 Mayıs’taki yayınıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Söz konusu programa ait görüntüyü de paylaşan Koca, “CNN International televizyonu, 3 Mayıs’taki yayınıyla, tüm dünyadaki izleyicisine Kovid-19'la mücadelemizdeki başarıyı anlattı. İstanbul'da filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmanın adım adım izlenmesiyle hazırlanan yayında, başarımızın temelinde bu yöntemin olduğu vurgulandı” ifadelerini kullandı.

“İSTİKLAL CADDESİ BUGÜN İYİ BİR GÖRÜNTÜ VERMEDİ”

Bakan Koca bir diğer paylaşımında ise, İstiklal Caddesi’nde bugün çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak “İstiklal Caddesi, bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken. Günlük hayattan her fotoğraf, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna destek vermeli. Evde kalmaya çalışalım. Çıkarsak maske kullanalım, sosyal mesafe kuralına uyalım” ifadelerini kullandı.

CNN istanbul İstiklal Caddesi Sağlık Sağlık Bakanı söz Türkiye tweet Twitter
Son güncelleme: 07:38 06.05.2020
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