Bakan Koca’dan dikkat çeken paylaşımlar…

Bakan Koca, Twitter hesabından, CNN International televizyonunun 3 Mayıs’taki yayınıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Söz konusu programa ait görüntüyü de paylaşan Koca, “CNN International televizyonu, 3 Mayıs’taki yayınıyla, tüm dünyadaki izleyicisine Kovid-19'la mücadelemizdeki başarıyı anlattı. İstanbul'da filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmanın adım adım izlenmesiyle hazırlanan yayında, başarımızın temelinde bu yöntemin olduğu vurgulandı” ifadelerini kullandı.

CNN International televizyonu, 3 Mayıs’taki yayınıyla, tüm dünyadaki izleyicisine Covid-19'la mücadelemizdeki başarıyı anlattı. İstanbul'da filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmanın adım adım izlenmesiyle hazırlanan yayında, başarımızın temelinde bu yöntemin olduğu vurgulandı. pic.twitter.com/IxFJPx68M5 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 5, 2020

“İSTİKLAL CADDESİ BUGÜN İYİ BİR GÖRÜNTÜ VERMEDİ”

Bakan Koca bir diğer paylaşımında ise, İstiklal Caddesi’nde bugün çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak “İstiklal Caddesi, bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken. Günlük hayattan her fotoğraf, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna destek vermeli. Evde kalmaya çalışalım. Çıkarsak maske kullanalım, sosyal mesafe kuralına uyalım” ifadelerini kullandı.