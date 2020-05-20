Dilmener teşekkürü

Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi'nin adının Prof. Murat Dilmener olarak değiştirildiği hatırlatılan mesajda “Değerli bilim adamı, Mardin'li hemşehrimiz, gururumuz Prof. Dilmener isminin büyük bir hastanede yaşatılacak olması Mardinliler'i sevince boğmuştur.

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Memnuniyetimizi tarif etmek mümkün değildir. Bu kadirşinaslıktan dolayı başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz” dendi.

Mektupta MAREV Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Aydın AYAYDIN ve Marev Genel Başkanı Av. Haluk ELDEM'in imzası yer aldı.