Dışişleri Bakanlığı’ndan BM’ye sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu'nun Raporu ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin açıklaması üzerine yazılı açıklama yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, BM Suriye Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu'nun Ocak-Haziran 2020 dönemini kapsayan mutat dönemsel raporunda, Suriye rejiminin ve terör örgütü PKK/YPG iltisaklı sözde ‘Suriye Demokratik Güçleri'nin sivil halka yönelik insanlığa karşı suç ve savaş suçu boyutlarına varan insan hakları ihlallerinde bulunduğunun tespit edilmesinin not edildiği bildirildi.

“PKK’NIN İSMEN ZİKREDİLMEMİŞ OLMASI BÜYÜK EKSİKLİKTİR”

PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG'nin sözde “Suriye Demokratik Güçleri” ile olan bağının Komisyonun bu raporunda da net bir şekilde ortaya konulmasının önemli bulunduğu belirtilen açıklamada, “Bununla birlikte, sivilleri hedef alarak gerçekleştirildiği herkesin malumu olan terör saldırılarının failinin PKK/PYD olduğunun raporda ismen zikredilmemiş olması büyük bir eksikliktir” ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, Türkiye'ye yöneltilen insan hakları ihlallerine ilişkin asılsız iddialar ile BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin (BM İHYK) söz konusu iddialar temelinde Türkiye'ye yönelttiği yersiz eleştirilerin tümüyle reddedildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

* Terörizmle mücadele ve Suriyeli mültecilerin geri dönüşünü sağlamak amacıyla sahada faaliyet gösteren Suriyeli muhalif gruplara ve bu gruplarla bağlantılı olarak ülkemize yöneltilen insan hakları ihlallerine ilişkin asılsız iddiaları ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin bu iddialar temelinde ülkemize yönelttiği yersiz eleştirileri tümüyle reddediyoruz.

* BM İHYK'nın açıklamasında raporda yer verilen ihlallerin asıl müsebbibi olan Suriye rejimine ve PKK/YPG terör örgütüne değinmemesini kabul edilemez buluyor ve kuvvetle kınıyoruz. Rapora ilişkin görüş ve itirazlarımız, BM nezdinde en güçlü şekilde kayda geçirilecektir. (DHA)

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