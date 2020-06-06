Doğum gününde hapse konuldu

Berberoğlu'nun adliyede işlemleri yapıldığı sırada yanında olan Barış Yarkadaş aralarında geçen diyaloğu SÖZCÜ'ye anlattı: “4 Haziran Perşembe gecesi saat 23.15 sularında avukatı Yiğit Acar arayıp gözaltına alındığını söyledi.

Avukat Acar ile buluşup İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geçtik. Doğrudan savcılığa götürüleceği söylenince Çağlayan'a gittik. Berberoğlu ile savcılığın infaz bürosunda saat 00.00'da perşembeyi cuma gecesine bağlayan anlarda görüştük.”

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MORALİ YERİNDEYDİ

“Gayet moralli, neşeli ve sakindi. Tutuklanacağını bildiğim için cezaevinde lazım olur diye arabamda bulundurduğum 20 maskeyi polislerin yanında teslim ettim. Polisler gayet nazikti. Biz Enis ağabey ile sohbet ederken kendisi ilginç bir anekdot anlattı ve dedi ki “Bu akşam yani perşembe gecesi Oya (eşi) ve Dilara (kızı) ile yemek yerken söz hafta sonu sokağa çıkma yasaklarından açıldı.

Ben de kendilerine “Ben zaten bu gece 65 yaşına giriyorum. Hükümet 65 yaş üstüne uygulanan yasağı ihlal etmemem için beni bir iki gün içinde cezaevine gönderir” diye espri yaptım ve gülmüştük” dedi. Bunun üzerine Enis abinin doğum günü olduğunu öğrenince hem ben hem avukatımız tekrar kutladık.

Enis ağabey 65 yaşına da cezaevine girdi. 63 yaşına da cezaevinde girmişti. Milletvekilliğinin düşürülmesi kararı çıkınca uçakla Ankara'dan İstanbul'a, Yeşilköy'deki evlerine geliyor Enis ağabey. Cumartesi günü CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda yapacağı basın açıklamasına hazırlanıyor.

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O sırada eşi Oya ve kızı Dilara ile aile yemeği yiyorlar. Sohbet ediyorlar. Açık cezaevi olacağını, cuma sabahı avukatının savcılığa giderek teslim olma işlemleri için başvuru dilekçesi vereceğini anlatıyor ve cezaevinde 18 ay kalacağını söylüyor ailesine. Bu 18 ayı da Maltepe L tipi açık cezaevinde geçireceğini söylüyor.”

600 GÜN YATMIŞTI

“Enis abi daha önce 600 güne yakın cezaevinde geçirmişti cezasının büyük bölümünü. Kapalı cezaevinde kaldığı için açık cezaevinde geçirme hakkı var. Enis Berberoğlu 2018 yılında cezaevindeyken üniversite sınavına girmiş ve Koç Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nü kazanmıştı.

Şimdi Enis Berberoğlu üniversiteler öğretime başladığında sabah sekizde cezaevinden çıkıp okuluna gidecek, akşam 8'de ise tekrar teslim olacak. Böylece bir öğrenci gibi hafta içi okula devam edebilecek. Ayrıca isterse cezaevindeki meslek kurslarına ya da düzenlenen seminerlere katılabilecek.

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Çok bilinen bir yanlış var. Enis Berberoğlu casusluk suçlaması ve FETÖ'ye bilerek isteyerek yardım etme suçlamasından beraat etmişti. Cezaevine girmesine neden olan suçlama ise gizli belgeyi temin etme suçlamasıdır. Çoğu kişi bunları yanlış biliyor.”