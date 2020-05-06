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Doktordan yürekleri sızlatan sözler

İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Esra Saygılı (35), hamileleri corona virüsünden korumak için mücadele ediyor. 5 yaşındaki kızına sarılamadığını belirten Saygılı, "Ona uzak kalmamız gerektiğini söylediğimde karşıma geçip ağlıyor. O ağlayınca ben de ağlıyorum" dedi.

10:27 -
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Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Esra Saygılı corona virüsüne yakalanan hamileleri kurtarmak ve bebeklerin sağlıklı şekilde dünyaya gelmesini sağlamak için mücadele eden doktorlardan biri.

Onu en çok üzen şeyin ‘sağlıkta şiddet’ haberleri olduğunu söyleyen  Esra Saygılı, şunları söyledi:

* Sağlıkta şiddet haberleri moralimizi çok bozuyor. Bu süreçte motivasyonumuzu en çok düşüren şey de bu haberler oluyor.

* Doktor ya da sağlık personeli olmak  maddi karşılıkla yapılacak bir iş değil, hele şu salgın sürecinde hiç değil.

* Çoğu insanın önünden geçmek bile istemediği bir ortamda biz yatıp kalkıyoruz, birebir muayene ediyoruz, doğumlarını yaptırıyoruz.

* Hepimizin ailesi ve çocuğu var. Benim başıma bir iş gelirse benim çocuğum annesiz kalacak, benim annem arkamdan ağlayacak.

”O AĞLAYINCA BEN DE AĞLIYORUM”

5  yaşında bir kızı olan Saygılı, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Aynı evde bulunsak da ben ondan uzak kalmaya çalışıyorum.

* Karşıma geçip sarılmak istiyor, ben de ‘Hayır kızım sarılamayız, mesafeyi korumamız gerekiyor’ diyorum.

* Karşımda ağlıyor. O ağlayınca ben de ağlıyorum.

* Eve gittiğinde kendini bütün aile bireylerinden ayırıp başka bir odaya kilitliyorsun, onlara yaklaşmak ve zarar vermek istemiyorsun. (DHA)

aile Corona doktor haberler izmir Kadın Sağlık
Son güncelleme: 10:46 06.05.2020
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