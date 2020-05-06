Doktordan yürekleri sızlatan sözler

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Esra Saygılı corona virüsüne yakalanan hamileleri kurtarmak ve bebeklerin sağlıklı şekilde dünyaya gelmesini sağlamak için mücadele eden doktorlardan biri.

Onu en çok üzen şeyin ‘sağlıkta şiddet’ haberleri olduğunu söyleyen Esra Saygılı, şunları söyledi:

* Sağlıkta şiddet haberleri moralimizi çok bozuyor. Bu süreçte motivasyonumuzu en çok düşüren şey de bu haberler oluyor.

* Doktor ya da sağlık personeli olmak maddi karşılıkla yapılacak bir iş değil, hele şu salgın sürecinde hiç değil.

* Çoğu insanın önünden geçmek bile istemediği bir ortamda biz yatıp kalkıyoruz, birebir muayene ediyoruz, doğumlarını yaptırıyoruz.

* Hepimizin ailesi ve çocuğu var. Benim başıma bir iş gelirse benim çocuğum annesiz kalacak, benim annem arkamdan ağlayacak.

”O AĞLAYINCA BEN DE AĞLIYORUM”

5 yaşında bir kızı olan Saygılı, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Aynı evde bulunsak da ben ondan uzak kalmaya çalışıyorum.

* Karşıma geçip sarılmak istiyor, ben de ‘Hayır kızım sarılamayız, mesafeyi korumamız gerekiyor’ diyorum.

* Karşımda ağlıyor. O ağlayınca ben de ağlıyorum.

* Eve gittiğinde kendini bütün aile bireylerinden ayırıp başka bir odaya kilitliyorsun, onlara yaklaşmak ve zarar vermek istemiyorsun. (DHA)