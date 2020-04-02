Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Düğününü iptal eden oraya gidiyor

Corona virüsü tedbirleri kapsamında düğün, nişan, kına gibi organizasyonların iptal edilmesinin ardından düğün öncesi altın alan birçok çiftin altınlarını bozdurmaya geldiğini belirten kuyumcu Birkan Gizir, "Çiftlerimiz bu süreçten dolayı altınlarını nakit paraya çevirmeyi tercih ediyor" dedi.

09:15 -
Haberler Gündem
Düğününü iptal eden oraya gidiyor

İçişleri Bakanlığı geçen günlerde yayınladığı genelge ile corona virüsü önlemleri kapsamında kalabalığın yaşandığı çok sayıda işletmenin geçici olarak kapatılması kararını aldı. Nişan ve düğün salonları da faaliyetlerini durdurdu. Bu karar, düğünleri iptal olan birçok çiftin yeniden planlama yapmasına neden oldu.

Adana’da düğün öncesi merasimde takılmak üzere altın alan çiftler ile ailelerinin iptal kararı sonrası altınlarını nakit paraya  çevirmek istediğini dile getiren Birkan Gizir, çiftlerin mağdur olmaması adına yardımcı olduklarını söyledi.

‘PARAMIZ KALMADI’

Düğün iptalleri sonrası daha önceden altın siparişi veren çiftlerin de siparişlerini iptal ettiğini dile getiren Gizir, “İnsanlar bu sürecin ne zaman biteceğini öngöremediği için daha çok temel ihtiyaçlarına yönelik harcamalar yapmaya başladı. Bundan dolayı çiftlerimiz altınlarını bozduruyor ve salgın bittikten sonra alacaklarını söylüyor. ‘Evimizi tuttuk, kiramızı ödedik ama düğünden önce paramız kalmadı’ diyerek altınlarını geri getiriyorlar. Umarım karantina günleri geçer” diye konuştu.

Her sektörde olduğu gibi altın sektöründe de işlerde düşüş olduğunu ama buna karşın altına yatırım yapanların var olduğunu belirten Birkan Gizir, “İnsanlar bu aralar sadece yatırım amaçlı ürünleri alıyor. Bunların başında da çeyrek altın geliyor. Onun dışında ise evlilik teklif edecekler yüzük alıyorlar” dedi. (DHA)

İLGİLİ HABERAltın fiyatlarında son durum ne? 2 Nisan çeyrek ve gram altın kaç lira?Altın fiyatlarında son durum ne? 2 Nisan çeyrek ve gram altın kaç lira?

 

Adana Altın altın fiyatları çeyrek altın Corona düğün Ekonomi evlilik İçişleri Bakanlığı
Son güncelleme: 09:18 02.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more