Düğününü iptal eden oraya gidiyor

İçişleri Bakanlığı geçen günlerde yayınladığı genelge ile corona virüsü önlemleri kapsamında kalabalığın yaşandığı çok sayıda işletmenin geçici olarak kapatılması kararını aldı. Nişan ve düğün salonları da faaliyetlerini durdurdu. Bu karar, düğünleri iptal olan birçok çiftin yeniden planlama yapmasına neden oldu.

Adana’da düğün öncesi merasimde takılmak üzere altın alan çiftler ile ailelerinin iptal kararı sonrası altınlarını nakit paraya çevirmek istediğini dile getiren Birkan Gizir, çiftlerin mağdur olmaması adına yardımcı olduklarını söyledi.

‘PARAMIZ KALMADI’

Düğün iptalleri sonrası daha önceden altın siparişi veren çiftlerin de siparişlerini iptal ettiğini dile getiren Gizir, “İnsanlar bu sürecin ne zaman biteceğini öngöremediği için daha çok temel ihtiyaçlarına yönelik harcamalar yapmaya başladı. Bundan dolayı çiftlerimiz altınlarını bozduruyor ve salgın bittikten sonra alacaklarını söylüyor. ‘Evimizi tuttuk, kiramızı ödedik ama düğünden önce paramız kalmadı’ diyerek altınlarını geri getiriyorlar. Umarım karantina günleri geçer” diye konuştu.

Her sektörde olduğu gibi altın sektöründe de işlerde düşüş olduğunu ama buna karşın altına yatırım yapanların var olduğunu belirten Birkan Gizir, “İnsanlar bu aralar sadece yatırım amaçlı ürünleri alıyor. Bunların başında da çeyrek altın geliyor. Onun dışında ise evlilik teklif edecekler yüzük alıyorlar” dedi. (DHA)

