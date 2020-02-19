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Dün Diyarbakır’dan geldi, bugün ölümden döndü

İstanbul Üsküdar'da denize düşen kadın sahildeki bir kişi tarafından kurtarıldı. Kadın, ambulansla hastaneye kaldırılırken, denizden çıkarıldığı anlar kameralara yansıdı. Sağlık durumunun iyi olan kadının dün Diyarbakır'dan geldiği öğrenildi.

13:39 -
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Dün Diyarbakır’dan geldi, bugün ölümden döndü

Üsküdar, Kuzguncuk Sahili’ndeki vatandaşlar denizde hareketsiz duran bir kişiyi görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada sahildeki bir vatandaş denizdeki kişiyi kurtarmak için yanına can simidi alarak, denize atladı.

Boğulma tehlikesi yaşayan 43 yaşındaki Nurcan Ç., can simidine alınarak, kıyıya çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilen Nurcan Ç. ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Talihsiz kadın suya atlayan bir vatandaş tarafından kurtarıldı. Foto: İHA

Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan Nurcan Ç.’nin İstanbul’a dün Diyarbakır’dan geldiği öğrenildi. (DHA) 

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