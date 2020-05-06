Dünyaca ünlü plaja şezlongları ile gelen vatandaşlar polisten kaçamadı

Muğla ve altı ile giriş çıkış yasağının kalkmasının ardından özellikle ikinci konutları Bodrum'da yoğun biçimde gelmeye başladı. Şehir içerisinde trafik yoğunluğu yaşanırken gelenlerin büyük bölümü bugün öğle saatlerinde sahillere akın etti.

Bodrum'un Ortakent-Yahşi Mahallesi’ndeki dünyaca ünlü Camel Beach sahili bugün öğle saatlerinde tatilcilerin akınına uğradı. 29 derece hava ve 19 derece deniz suyu sıcaklığının ölçüldüğü Bodrum'da plaja havluları, mayoları, şezlongları ile gelenler yaklaşık bir saat deniz ve güneş keyfi yaptı.

PLAJDA İNSANLARI GÖRÜNCE BİZ DE İNELİM DEDİK

Plaja yerleştikten bir saat sonra gelen iki polis ise yerli turistleri tek tek uyardı. Plajla gelip güneşlenen üzerlerini giyip şezlong ve havlularını alarak plajı terk etti.

Plajın yayındaki sitedeki yazlıklarına geldiğini belirten Ahmet Cankaya (45) “Yasak kalktıktan sonra evimize geldik ancak site plajın hemen yanında olduğu için yasak olabileceğini düşünmedik, öğle saatlerinde plajda insanlar çoğalınca bizde eşimle birlikte sahile indik. Ancak bir süre sonra gelen polisler bizi uyardı, evimize geri dönüyoruz. Cezai işlem uygulamadıkları için teşekkür ettik” dedi.

ŞEHİR İÇİ YOĞUNLUK ARTI

Plaj kıyafetleri ile gelen bazı vatandaşlarında polisi görünce otomobillerine binerek geri döndükleri görüldü. Bodrum'un Bitez Koyu’nda ise bazı amatör balıkçıların tekne ile balık avlamak için denize açıldıkları görüldü. Şehir içindeki trafik oranı ise kent merkezinde ciddi oranda arttığı görüldü.