Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Dünyaca ünlü plaja şezlongları ile gelen vatandaşlar polisten kaçamadı

Muğla’nın Bodrum ilçesine gelenler bugün dünyaca ünlü Camel Beach sahilini doldurdu. Havlular, mayoları ve şezlongları ile gelen vatandaşları, polis plajdan dışarı çıkardı. Şehrin içinde de yoğunluk arttığı görüldü.

Yaşar ANTER
17:15 -
Haberler Gündem
Dünyaca ünlü plaja şezlongları ile gelen vatandaşlar polisten kaçamadı

Muğla ve altı ile giriş çıkış yasağının kalkmasının ardından özellikle ikinci konutları Bodrum'da yoğun biçimde gelmeye başladı. Şehir içerisinde trafik yoğunluğu yaşanırken gelenlerin büyük bölümü bugün öğle saatlerinde sahillere akın etti.

Bodrum'un Ortakent-Yahşi Mahallesi’ndeki dünyaca ünlü Camel Beach sahili bugün öğle saatlerinde tatilcilerin akınına uğradı. 29 derece hava ve 19 derece deniz suyu sıcaklığının ölçüldüğü Bodrum'da plaja havluları, mayoları, şezlongları ile gelenler yaklaşık bir saat deniz ve güneş keyfi yaptı.

PLAJDA İNSANLARI GÖRÜNCE BİZ DE İNELİM DEDİK

Plaja yerleştikten bir saat sonra gelen iki polis ise yerli turistleri tek tek uyardı. Plajla gelip güneşlenen üzerlerini giyip şezlong ve  havlularını alarak plajı terk etti.

Plajın yayındaki sitedeki yazlıklarına geldiğini belirten Ahmet Cankaya (45) “Yasak kalktıktan sonra evimize geldik ancak site plajın hemen yanında olduğu için yasak olabileceğini düşünmedik, öğle saatlerinde plajda insanlar çoğalınca bizde eşimle birlikte sahile indik. Ancak bir süre sonra gelen polisler bizi uyardı, evimize geri dönüyoruz. Cezai işlem uygulamadıkları için teşekkür ettik” dedi.

ŞEHİR İÇİ YOĞUNLUK ARTI

Plaj kıyafetleri ile gelen bazı vatandaşlarında polisi görünce otomobillerine binerek geri döndükleri görüldü. Bodrum'un Bitez Koyu’nda ise bazı amatör balıkçıların tekne ile balık avlamak için denize açıldıkları görüldü. Şehir içindeki trafik oranı ise kent merkezinde ciddi oranda arttığı görüldü.

İLGİLİ HABERArap turist sayısı yüzde 71 düştüArap turist sayısı yüzde 71 düştü
Almanya Balık bodrum Corona Güneş istanbul Muğla plaj Polis trafik Türkiye
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more