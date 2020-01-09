e Devlet’e nasıl girilir? e Devlet giriş şifresi nasıl alınır?

Vatandaşların Devlet hizmetlerine online erişim imkanı sağlayan e-devlet şifresi PTT üzerinden alınabileceği gibi mobil bankacılık, mobil imza gibi yöntemlerle de alınarak e-devlet giriş yapılabiliyor. e-Devlet için nasıl şifre alınır? e-Devlet şifremi unuttum ne yapmalıyım? İşte cevapları…

E-DEVLET GİRİŞ EKRANI

E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

e-devlet Kapısı vatandaşlar için kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sağlanması adına 2006 yılında ortaya çıkmıştır. Bu sistem içinde kişisel bilgiler ve bu bilgilere dayalı hizmetler yer aldığı için şifre, e-imza veya mobil imza gibi kimlik doğrulama yöntemleri ile korunmaktadır. Peki e-devlet şifresi nasıl alınır?

Şifre almak isteyen kişiler, şahsen talepte bulunabilirler. Üzerinde TC kimlik numaralarının bulunduğu fotoğraflı bir kimlik ile (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları) yurt içinde PTT şubelerinden 2 TL karşılığında alabilirler.

Yurt dışında ise Elçilik veya Konsolosluktan temin edebilirler.

E DEVLET ŞİFREMİ UNUTTUM, YENİSİNİ NASIL ALIRIM?

Eğer daha önce PTT şubelerinden şifre aldıysanız ve şifreyi unuttuysanız ise aşağıdaki işlemlerle yeniden şifre alabilirsiniz.

· Daha önceki girişlerinizde cep telefonu numaranızı https://www.turkiye.gov.tr/‘ye girip kaydettiyseniz ve bu kaydı doğruladıysanız, PTT şubelerine gitmeden şifre oluşturabilirsiniz.

– Bunun için şifremi unuttum seçeneğini işaretleyin ve devam edin.

– Sonrasında sizden istenen bilgiler Kimlik Tipi, T.C. Kimlik No, Seri No, Cüzdan No, Yakınınıza ait T.C. Kimlik No. Bu bilgileri eksiksiz girdikten sonra sayfanın altında bulunan güvenlik kodunu da girip devam edin.

– Daha sonraki sayfada sizden istenen bilgiler anne adı, baba adı, kayıt no. Bilgileri girip yeniden devam edin.

– Sonra cep telefonu numaranız ile doğrulama kodu istenecektir.

– Tüm bu işlemlerden sonra yeniden şifre alabilirsiniz.

· Mobil imza veya elektronik imza kullanıcısı iseniz bunlardan biri ile de sisteme giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.

· İnternet bankacılığı müşterisi iseniz, https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/Banka-Girissayfasında müşterisi olduğunuz bankanın İnternet şubesi sayfasına giriş yaptıktan sonra tekrar bir şifreye ihtiyaç duymadan doğrudan e-Devlet Kapısı’na giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.