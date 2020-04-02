Edirne Belediye Başkanı Gürkan: Sokağa çıkışlar durdurulmalı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, telefon ile bağlandığı bir radyo programında, Türkiye'de corona virüsü tedbirleri kapsamında vatandaşların sokağa çıkışlarının durdurulması gerektiğini söyledi.

Gürkan, Dünya Sağlık Örgütü'nün bir corona virüsü taşıyıcısının 400'e yakın insana hastalık taşıyabileceğini açıkladığına dikkat çekerken; vatandaşlara sokağa çıkmamaları için çağrıda bulundu.

“GÖÇMENLERİN GERİ GÖNDERİLMESİ KENTİ RAHATLATTI”

İnsan hayatı ve sağlığının her şeyin önünde olduğunu belirten Gürkan, corona virüsünün Edirne'ye olumsuz etkilerini açıkladı.

Dünyada ve Türkiye'de corona virüsü salgınına rağmen ‘Bana bir şey olmaz' diyen çok sayıda insanın da bulunduğunu ifade eden Gürkan, Edirne'nin Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Avrupa'ya geçmek isteyen binlerce düzensiz göçmenin geri gönderim merkezlerine gönderilmesinin kenti rahatlattığını söyledi.

CORONA EDİRNE’Yİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Corona virüsünün Edirne'ye olumsuz etkilerine de değinen Başkan Gürkan; “Corona virüsü krizi Edirne'yi de çok olumsuz etkiledi. Ekonomik hayat hemen hemen tamamen durmuş halde. Edirne'deki toplu taşıma araçları günde ortalama 75 bin binişi olan araçlardı. Şu anda bu sayı 2-3 binlere kadar düştü.

Marketler, bakkallar dışında bütün iş yerleri neredeyse kapandı. İnsanlar çıkmıyor, biz de çıkmalarını istemiyoruz. Herkese evde kal çağrıları yapıyoruz. Türkiye'de henüz bir sokağa çıkma yasağı uygulaması yok ama herkesin daha fazla etkilenmemesi için sokağa çıkışların durdurulması gerekiyor” dedi.

“15 GÜNDÜR AİLEMLE GÖRÜŞMÜYORUM”

Gürkan, belediye başkanlığı görevine devam ederken kendisinin de dışarı çıkmak zorunda kaldığını söyleyerek, 15 günden beri ailesiyle görüşmediğini açıkladı.

Çocuklarıyla telefon ve görüntülü aramalar aracılığıyla görüştüğünü belirten Gürkan şunları söyledi:

* Kendi sağlığımız, sevdiklerimizin sağlığı, toplumun sağlığı için bunu yapmamız gerekiyor. Ama Türkiye'de de, dünyada da maalesef ‘bana bir şey olmaz' diyen çok fazla insan var.

* Geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü bir istatistik yayınladı. Bir taşıyıcının toplam 400'e yakın insana hastalık taşıyabileceğini açıkladı.

* Bu yüzden bir kişinin bile sokağa çıkmasının engellenmesi ya da sokağa çıkmaması, 400 tane insanı etkileyebiliyor. Bunun çarpan etkisiyle bu sayının nerelere varabileceği, gerçekten korkutucu rakamlar olarak karşımıza çıkıyor.

“MÜLTECİ KRİZİ ŞANSSIZLIĞIMIZ OLDU”

Edirne'nin Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Avrupa'ya geçmek isteyen binlerce düzensiz göçmenin geri gönderim merkezlerine gönderilmesi süreciyle ilgili de konuşan Gürkan, şöyle konuştu;

* Bir mülteci krizimiz vardı. Edirne'nin bir şanssızlığı da o oldu. Pazarkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 12-13 bin mülteci vardı.

* Yapılan çalışmayla onlarda ikna edilerek, ülkenin farklı yerlerinde gerek Edirne, gerek Kırklareli, gerek Malatya, gerekse Kocaeli gibi farklı yurtlara ve farklı geri gönderim merkezlerine taşındılar.

* Bu Edirne'yi biraz rahatlattı. Gümrük kapılarının daha önce kapatılmasını biz istedik. Çünkü yurtdışından gelenler taşıyıcılık görevini yaparak bir anlamda krizi başlattılar. Biraz geç kaldı ama sonunda kapatıldı.

* Tabi bütün bunlar ekonomiyi etkiledi, iş yerleri, fabrikalar kapandı. Fabrikaların kimisi ücretli izne çıkardı, kimisi ücretsiz izine çıkardı” sözlerine yer verdi.

YAĞMUR DA VATANDAŞLARI ENGELLEYEMEDİ

Gürkan'ın açıklamalarına rağmen Edirne'de vatandaşların sokağa çıkmaya devam etmesi dikkat çekiyor.

Corona virüsü salgınına kent merkezinde hava sıcaklıklarının azalması ve yağmur yağışının da eklenmesi, trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde vatandaş yoğunluğu düşmesine neden olurken; bazı vatandaşlar caddeyi güzergâh olarak kullanmaya devam etti.

Edirne Valiliği de cadde giriş ve çıkışlarına bariyer koyarak sokağa çıkmaya devam eden vatandaşlara ihtiyaç olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaları uyarılarında bulundu.

89 VAKA, 2 ÖLÜ VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün gerçekleştirdiği açıklamaya göre; Edirne'de 89 kişide corona virüsü tespit edildiği, 2 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı.

Edirne Valiliği de sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği yazılı açıklamayla kent merkezinde bazı mahallelerde corona virüsü vakasının tespit edildiği ifade etmişti. Corona virüsünün hayati tehlikesine rağmen Edirnelilerin sokağa çıkışı durdurulamadı.