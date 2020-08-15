Elazığ’da sokak düğünleri yasaklandı

Elazığ’da İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Erkaya Yırık başkanlığında toplandı. Kurulda özellikle sokak ve köy düğünlerinin yanı sıra gelin alma, kına ve nişan gibi toplu etkinliklerle ilgili önemli kararlar alındı.

Yeni kararla birlikte, corona virüsü tedbirlerindeki sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gerekçesiyle sokak düğünlerinin yasaklamasına, düğünlerin 3 saatle sınırlandırılmasına ve konvoy halinde gelin alma – bırakma etkinliklerinin kısıtlanmasına karar verildiğini açıkladı.

“HALAY, OYUN VE DANS KISITLANACAK”

Elazığ İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kurallar şöyle;

* Düğün sürelerinin 3 saat ile sınırlı tutulmasına halay, oyun ve dans faaliyetlerinin kısıtlanmasına,

* Konvoy halinde gelin alma – bırakma etkinliklerinin kısıtlanmasına,

* Sokak düğünlerinin yasaklanmasına, köy düğünlerinin ilgili kolluk kuvvetlerinin iznine tabi tutulmasına,

* Toplu taşıma araçlarında sivil memurların ve idarecilerin denetim faaliyetlerinde aktif görev alması, her toplu taşıma aracında 1 denetim elemanı görevlendirilmesi, araç yolcu yoğunluğu durumuna göre denetim süresinin belirlenmesine,

* Kontrollü sosyal hayat sürecine uygun olarak salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kuralları ile 30.07.2020 tarihli ve 12682 sayılı ek tedbirler konulu İçişleri Bakanlığı Genelgesi doğrultusunda denetimlerin mevcut denetim sayının iki katına çıkartılmasına, ara sokaklarda maske denetiminin yoğunlaştırılmasına,

* Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yöneticilerinin kurum içi denetimleri yoğunlaştırmalarına,

* Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görev yapan personelin yıllık izinlerinin 2 hafta ile sınırlandırılmasına, izin dönüşünde 2 hafta süre ile iş yerinde maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmesi, izolasyona dikkat edilmesinin sağlanmasına,

* Eğitim ve Etüt merkezlerinin denetlenmesi ve denetimin kimler tarafından yapılacağının belirlenmesi, alan – öğrenci dengesinin sağlanmasına,

* Vatandaşların iş ve işlemlerini yapmak üzere PTT, Banka ve Noterlerde, iç-dış yoğunluğun nedeniyle maske ve mesafe kuralına uyulmasının sağlanmasına, ilgili birimler tarafından takibinin yapılması dışarıda oluşan yoğunluk nedeniyle maske ve mesafe kuralına uyulmasının sağlanmasına, ilgili birimler tarafından takibinin yapılmasına,

* 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın düğün, nişan, kına törenlerine katılımlarının (1. Derece yakını hariç olmak üzere) ikinci bir karara kadar kısıtlanmasına, Pazar yerlerine saat 11.00 dan itibaren gidebilmelerine,

* Filyasyon ekiplerine kolluk kuvvetleri, zabıta, öğretmen ve idareciler tarafından desteğin sağlanmasına,

* Taziye sahiplerine evlerde ve yahut farklı yerlerde taziye yapılmaması yönünde İl Müftülüğü tarafından gerekli bilgilendirmenin yapılmasına, Muhtarlar vasıtasıyla cami hoparlöründen taziyelerin yasak olduğuna dair anonsun günlük olarak ihmale yer verilmeden yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir”