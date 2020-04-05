ePTTAVM’den ücretsiz maske nasıl alınır? İBB’den ücretsiz maske açıklaması!

İstanbul’da otobüs, metro, metrobüs ve vapur gibi ulaşım araçlarında maske takma zorunluluğu getirilmiş, İBB tarafından 100 bin adet maske dağıtımı yapılacağı açıklanmıştı. Bu gelişmenin ardından bugün ise, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından ücretsiz maske temini ile ilgili paylaştımda bulundu. İmamoğlu, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kararsı doğrultusunda ePTTAVM.com üzerinden vatandaşlar ücretsiz maske temini sağlanacağını duyurdu. Peki online ücetsiz maske nasıl alınır?

EKREM İMAMOĞLU SOSYAL MEDYA’DAN PAYLAŞTI

Ücretsiz maske temini ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; “Sağlığımız için, zorunlu olarak bulunduğumuz toplu taşıma araçlarında ve ortamlarda lütfen maske kullanalım. T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın kararıyla online olarak ücretsiz maske temini sağlanmakta. Lütfen talep ediniz.” açıklamalarına yer verdi.

Sağlığımız için, zorunlu olarak bulunduğumuz toplu taşıma araçlarında ve ortamlarda lütfen maske kullanalım. T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın kararıyla online olarak ücretsiz maske temini sağlanmakta. Lütfen talep ediniz.https://t.co/7HnGVJAc5M pic.twitter.com/tavavMvQvn — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 5, 2020

ePTTAVM İLE ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR?

Ücretsiz maske temini için maske.epttavm.com adresine giriş yapabilirsiniz



Vatandaşların her hafta “1” paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır.

Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun.

PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.

Ücretsiz maske temini 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındaki vatandaşları kapsamamaktadır. T.C kimlik numaranız ile doğrulama yapıldıktan sonra belirtilen yaş kriterlerine uymanız durumunda maskeniz tarafınıza gönderilecektir.

