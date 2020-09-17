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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Türkiye Modeli’ açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il başkanları toplantısında konuşuyor.

11:41 -
Haberler Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Türkiye Modeli’ açıklaması

Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

* Türkiye’nin en büyük ve en aktif kadın ve gençlik kollarına sahibiz.

* 10.5 milyon üyemizle adeta Türkiye’nin 8’de 1 oranındaki modeli durumundayız.

* İlçe kongrelerimizin önemli kısmını tamamladık.

* 577 ilçemizde, yani tüm ilçelerimizin yüzde 59’unda kongrelerimizi gerçekleştirdik. Kongreler sonucuna göre %51 sonucuna göre yeni ilçe başkanları ile yoluna devam ediyor.

TÜRKİYE MODELİ

* Biz, ülkemizi başkaları öyle istediği için değil, milletimiz layık olduğu için kalkındırmaya, geliştirmeye çalışıyoruz.

* Bunun adına demokrasi dememiz, tüm dünyadaki ortak kavram olduğu içindir. Avrupa ve Amerika demokrasi ve ekonomide tümüyle yerle yeksan olsa bile biz ülkemizin hak ve özgürlüklerini genişletmeye devam edeceğiz.

* Bunun adı Türkiye Modeli’dir. Başka bir yerlerde insani değerler üzerine bina edilmiş samimi demokrasi, adalet ideali bulamazsınız. 2053 vizyonumuzu bu model üzerinde inşa edeceğiz.

AKP Amerika Avrupa Cumhurbaşkanı demokrasi Kadın Recep Tayyip Erdoğan TAyyip Erdoğan Türkiye
Son güncelleme: 11:53 17.09.2020
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