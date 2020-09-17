Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Türkiye Modeli’ açıklaması

Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

* Türkiye’nin en büyük ve en aktif kadın ve gençlik kollarına sahibiz.

* 10.5 milyon üyemizle adeta Türkiye’nin 8’de 1 oranındaki modeli durumundayız.

* İlçe kongrelerimizin önemli kısmını tamamladık.

* 577 ilçemizde, yani tüm ilçelerimizin yüzde 59’unda kongrelerimizi gerçekleştirdik. Kongreler sonucuna göre %51 sonucuna göre yeni ilçe başkanları ile yoluna devam ediyor.

TÜRKİYE MODELİ

* Biz, ülkemizi başkaları öyle istediği için değil, milletimiz layık olduğu için kalkındırmaya, geliştirmeye çalışıyoruz.

* Bunun adına demokrasi dememiz, tüm dünyadaki ortak kavram olduğu içindir. Avrupa ve Amerika demokrasi ve ekonomide tümüyle yerle yeksan olsa bile biz ülkemizin hak ve özgürlüklerini genişletmeye devam edeceğiz.

* Bunun adı Türkiye Modeli’dir. Başka bir yerlerde insani değerler üzerine bina edilmiş samimi demokrasi, adalet ideali bulamazsınız. 2053 vizyonumuzu bu model üzerinde inşa edeceğiz.