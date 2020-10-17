Erdoğan doğalgaz müjdesini güncelledi

Zonguldak'ta bulunan Fatih Sondaj Gemisi'nde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklama yapıyor.

320 MİLYAR METREKÜPTEN 405 MİLYAR METREKÜPE ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz’de bulunan doğalgaz rezerviyle ilgili ‘müjde’yi güncelledi. Fatih Sondaj Gemisi’nde açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Yapılan çalışmalar sonucunda ilk iki katmanda 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi bulduğumuzu 21 Ağustos’ta duyurmuştuk. Çalışmaların sonunda 4 bin 445 metre derinlikte 85 milyar metreküp daha ek rezerve ulaştık. Böylece Sakarya Sahası’nın Tuna-1 bölgesindeki bulunan toplam gaz miktarı 405 milyar metreküp oldu” dedi.

Kuyudaki çalışmaların 4 bin 775 metre derinlikte sonlandırıldığını bildiren Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nin Filyos Limanı’nda bakıma alınacağını bildirdi.