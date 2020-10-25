Erdoğan: Faşizm sizin kitabınızda var

Partisinin Malatya İl Kongresi’nde konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Hollanda Özgürlük Partisi Genel Başkanı Geert Wilders’e tepki gösterdi:

– Fransa’nın başındaki zat. Şaşırmış. Yatıyor, kalkıyor Erdoğan… Ya önce sen kendine bak. Dün de söyledim. Bu bir vaka. Bir kontrolden geçmesi lazım bunun. Bir de Hollanda’da bir milletvekili müsveddesi var. O da kalkmış bizimle ilgili bir şeyler yapıyor. Ya bir defa sen haddini bil. Kiminle yol yürüdüğünü hiç hesap ettin mi? Faşizm bizim kitabımızda yok. Sizin kitabınızda var. Haddini bileceksin.

– Faşizm de Nazizm de bizim kitabımızda, değerlerimizde yok. Onlar sizsiniz siz! Topraklarımız barındırdığımız, beslediğimiz mazlumlarla dolu. Sizin kulağınız var duymuyor. Gözünüz var görmüyor. Ağzınız var hakikati konuşamıyor. Faşist sizsiniz.

MACRON VE WILDERS’TAN SKANDAL İFADELER

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris’te öldürülen öğretmen Samuel Paty’nin cenaze töreninde Hz. Muhammed’e hakaret eden karikatürlerden vazgeçmeyeceklerini dile getirdi. Macron’un bu açıklamalarından sonra Hz. Muhammed’e hakaret içerikli karikatürler devlet binalarında gösterildi. Türkiye ve İslam düşmanlığıyla bilinen Geert Wilders ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir karikatürüne yer vererek ‘terörist’ yazdı.