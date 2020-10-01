Erdoğan: Haydut Ermenistan’a destek verenleri uyarıyorum

TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 4. Yasama Yılı’nın başlaması dolayısıyla özel gündemle toplandı. Genel Kurul’a seslenen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının büyük bir kısmını Ermenistan-Azerbaycan savaşına ayırdı. Erdoğan’ın açıklamasından satır başları şöyle:

BU SORUNU 30 YILDIR İHMAL ETTİLER

– Azerbaycanlı kardeşlerimizin işgal altındaki topraklarını kurtarma konusunda yanlarında olduğumuzu buradan bir kez daha ifade ediyorum. Özellikle Minsk üçlüsü denilen ABD, Fransa ve Rusya, 30 yıldır bu sorunu ihmal etti. Bu nedenle ateşkes arayışları kabul edilebilir değildir. İşgalcilerin bu topraklardan öncelikle çıkmaları gerekmektedir. Azeri kardeşlerimiz şu anda topraklarına dönecekleri günün hasreti içindeler.

– Trump, Putin, Macron'la görüştük ama netice yok. Azerbaycanlı kardeşlerimiz şu anda topraklarına dönecekleri günü bekliyor. Ona kimse yanaşmıyor. Önce bir bunu konuşalım hep oturdular konuştular ama bir netice yok işte şimdi netice almanın zamanı Azerbaycanlı kardeşlerimiz de şimdi kendi göbeğini kesmenin adımını attılar.

– Bu bölgedeki kalıcı barışın yolu Ermenistan'ın işgal ettiği her karış Azerbaycan toprağından çekilmelerinden geçiyor. Bu haydut devlete destek verenleri kendilerine insanlığın ortak vicdanı önünde hesap sorulacağı konusunda ikaz ediyorum.

HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

– Bu ülkelerin bir kısmı gerçekleri dile getirdiğimiz için bizi hedef alıyor. Unutulmamalıdır söz konusu ülkeler dün yoktu yarında olmayacak ama biz Allah'ın izniyle bu topraklarda olmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak iki devlet, tek millet olarak gördüğümüz Azerbaycanlı kardeşlerimize her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz. Ermenistan’ı her şeyi bir kenara bırakıp Türkiye’ye iftira atma çabaları da kurtaramayacak. Rabbim Azerbaycanlı kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun.