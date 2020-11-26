Erdoğan: Katar’la ayrılmaz bir bütünüz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad Al Sani ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Yapılan baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Erdoğan şu ifadeleri kullandı.

“Bugün Katar Emiri, değerli kardeşim Temim Bin Hamad El-Sani ve heyetiyle oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirerek bir dizi anlaşmaya imza attık. Güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz bir bütün olduğumuz kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz.”

İlginizi Çekebilir Katar Haliç'e de ortak oluyor

İlginizi Çekebilir Türkiye ile Katar arasında 10 anlaşma