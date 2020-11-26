Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Erdoğan: Katar’la ayrılmaz bir bütünüz

Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad Al Sani ile bir araya gelen Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz bir bütün olduğumuz kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz" dedi.

Güncellenme: 22:27, 26/11/2020
Haberler Gündem
Erdoğan: Katar’la ayrılmaz bir bütünüz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad Al Sani ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Yapılan baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Erdoğan şu ifadeleri kullandı.

“Bugün Katar Emiri, değerli kardeşim Temim Bin Hamad El-Sani ve heyetiyle oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirerek bir dizi anlaşmaya imza attık. Güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz bir bütün olduğumuz kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz.”

İlginizi ÇekebilirKatar Haliç'e de ortak oluyorKatar Haliç'e de ortak oluyor İlginizi ÇekebilirTürkiye ile Katar arasında 10 anlaşmaTürkiye ile Katar arasında 10 anlaşma İlginizi ÇekebilirCumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi resmi törenle karşıladıCumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi resmi törenle karşıladı
Altın Ankara Cumhurbaşkanı dizi Ekonomi istanbul Katar Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya TAyyip Erdoğan Türkiye
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more