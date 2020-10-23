Erdoğan: Toplu mekanlardan kaçının

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar’da bulunan Hz. Ali Camii’nde kıldı. Erdoğan, namaz sonrası gündeme dair açıklamalarda bulunup gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CORONA İÇİN YENİ TEDBİRLER ALINACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘artan corona vakalarına karşı yeni tedbirler alınacak mı?’ sorusuna “Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri yönünde ne gibi tedbirler alınacağına karar vereceğiz” diye yanıt verdi.

Vatandaşları maske ve mesafe kurallarına uymaya ve toplu mekanlardan uzak durmaya çağıran Erdoğan şunları söyledi:

* Şuan itibariyle İstanbul corona virüsü salgınında en önde gelen illerden biri. Bununla mücadelede elimizden geleni yapmamız lazım. Maske mesafe gibi kurallara riayet etmek gerekiyor.

* Toplu mekanlardan ciddi manada kaçınmak gerek. Evlerde de kalabalık ortamlara dikkat edilmeli. Bu hassasiyeti gösterelim ki hem şahsımıza hem misafirlerimize dikkat edeceğiz. Öncelikle kendimize dikkat etme noktasındayız.

* Sağlık Bakanımız illeri gezip ne gibi tedbirler alacağımızın çalışmalarını yapıyor. Bilim Kurulu’nda yapılan çalışmalar neticesinde ne gibi tedbirler alınacak, bunlar bize de bildirilecek ona göre adımlarımızı da atacağız. Maske, mesafe, hijyen. Bunlara hassasiyetle sarılmamız lazım, dikkat etmemiz lazım.

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ABD’NİN YAKLAŞIMI BİZİ BAĞLAMAZ, S-400’LER TEST EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemlerinin test edilip edilmediğine ilişkin soruya ise şöyle yanıt verdi:

* Sinop’taki testlerin yapıldığı doğru, halen yapılıyor. ABD’nin yaklaşımı bizi bağlamaz.

* Yunanistan’ın elinde S-300’ler var, bırakın testleri, kullanıyor. Oraya böyle bir şeyi Amerika soruyor mu?

* Burada özellikle Rusya’ya ait bir silah olması demek ki bu beyefendileri rahatsız ediyor. Biz kararlıyız, yolumuza da aynı şekilde devam edeceğiz.

ABD DENEMELERLE İLGİLİ NE DEDİ? ABD'nin NATO Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'lerin ilk denemelerini gerçekleştirdiği iddiası ile ilgili sert açıklamalarda bulunmuş, 'Türkiye'nin S-400'leri NATO topraklarında test etmesi hepimiz için son derece sıkıntılı bir durum. Türkiye S-400'lere sahip olmak için çok şey feda etti' ifadelerini kullanmıştı.