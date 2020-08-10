Erdoğan’dan Ali Babacan’a eleştiri!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’nın hükümete yönelik ekonomi eleştirilerine değinen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

“PARTİ KURMUŞ BİZİ ELEŞTİRİYOR”

Sürekli söylüyorum; IMF’ye olan borcumuz biz göreve geldiğimizde 23 buçuk milyar dolardı. Biz bunu 2013 Mayıs’ında sıfırladık.

*Türkiye’nin şu anda IMF’ye borcu yok. Ama birileri avucunu ovuşturuyor. IMF’ye gidecekmişiz.

*Boşuna avucunuzu ovuşturmayın. Biz o kapıları kapadık. IMF bizden 5 milyar dolar istedi. O zamanki bakan ‘bu borcu verelim mi?' dedi. ‘Verelim' dedim.

Bugün borcu alan yarın talimat alır. Şimdi parti kurmuş bize ekonomi dersi veriyor. Önce bunu bir defa herkesin görmesi gerekiyor.

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