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Erdoğan’dan Ali Babacan’a eleştiri!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı IMF üzerinden eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "IMF bizden 5 milyar dolar istedi. O zamanki bakan ‘bu borcu verelim mi?’ dedi. ‘Verelim’ dedim. Bugün borcu alan yarın talimat alır. Şimdi parti kurmuş bize ekonomi dersi veriyor. Önce bunu bir defa herkesin görmesi gerekiyor" dedi.

20:35 -
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’nın hükümete yönelik ekonomi eleştirilerine değinen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

“PARTİ KURMUŞ BİZİ ELEŞTİRİYOR”

Sürekli söylüyorum; IMF’ye olan borcumuz biz göreve geldiğimizde 23 buçuk milyar dolardı. Biz bunu 2013 Mayıs’ında sıfırladık.

*Türkiye’nin şu anda IMF’ye borcu yok. Ama birileri avucunu ovuşturuyor. IMF’ye gidecekmişiz.

*Boşuna avucunuzu ovuşturmayın. Biz o kapıları kapadık. IMF bizden 5 milyar dolar istedi. O zamanki bakan ‘bu borcu verelim mi?' dedi. ‘Verelim' dedim.

Bugün borcu alan yarın talimat alır. Şimdi parti kurmuş bize ekonomi dersi veriyor. Önce bunu bir defa herkesin görmesi gerekiyor.

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Son güncelleme: 20:54 10.08.2020
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