Erzincan ve Bingöl’de korkutan görüntüler!

Sağanak yağışın etkisinde olan Erzincan’a bağlı Günebakan köyünde, dereden çamur aktı. Dağdan gelen derenin etrafında alınan tedbirler sayesinde herhangi bir yaralanma meydana gelmedi. Vatandaşlar dere içerisinde akan çamuru cep telefonlarıyla kaydetti. İş makineleri ise çamur kaplanan yolları temizlemek için çalışmalara başladı.

TARLALARA ZARAR VERDİ

Sağanak sonrası yaşanan çamur akıntısı Yaylabaşı Mahallesi’nde tarlalara zarar verdi. Yaylabaşı’nda yaşayanlar, sağanak nedeniyle ekili arazilerin çamur içinde kaldığını söyledi. Sağanak Kemah ve Çayırlı ilçelerinde de ekili arazileri vurdu. Vatandaşlar araziden akan çamuru şaşkın gözlerle izledi.

BİNGÖL’DE DE ETKİLİ OLDU

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Bingöl'de de yağış etkili oldu. Karlıova ilçesine bağlı Aşağı Yağmurlu köyünde de etkili olan yağmur ve dolu çiftçinin mahsulüne zarar verdi, köydeki bazı evleri de su bastı.

Yağmurla birlikte yine köydeki dereler taştı, hayvanların kışlık yemi olan biçilmiş otlar da yağmur suyuna karıştı. Köydeki dolu yağışını cep telefonuna kaydeden bir kişi ise, “Ne bağ kaldı ne bostan. Bütün emekler boşa gitti. Dolu bütün bostanı mahvetti” diyerek durumu anlatı. (İHA/DHA)