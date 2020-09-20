Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Esenler’in saat ihalesi, AKP’li yöneticinin aile şirketine gitti

AKP’li Esenler Belediye Başkanı Göksu’nun geçtiğimiz yılbaşında düzenlediği hediyelik kol saati ihalesini AKP Esenler İlçe Başkanlığı’nda yönetici olan Bayram Akkaya’nın aile şirketinin kazandığı ortaya çıktı.

Özlem GÜVEMLİ
06:00 -
Haberler Gündem
Esenler’in saat ihalesi, AKP’li yöneticinin aile şirketine gitti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun başkanlığını yaptığı Esenler  Belediyesi, 25 Aralık 2019'da “hediyelik kol saati” alımı için ihaleye çıktı. 2 teklifin sunulduğu ihaleyi 280 bin TL'lik teklifin sahibi Akkaya İnşaat Mobilya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kazandı.

Şirketle 26 Aralık 2019'da sözleşme imzalandı. Sözleşmeye göre hediyelik kol saatleri 26-31 Aralık tarihleri arasında 5 gün içinde belediyeye teslim edildi. İhalenin sonucu 14 Mayıs 2020'de kamuoyuna duyuruldu. İhalenin duyurusunda teknik şartname yer almadığı için alınan saatlerin markası ve adedi öğrenilemedi.

Esenler İlçe Başkanlığı'da görevli Bayram Akkaya'nın oğullarının şirketi, belediyenin ihalesini aldı.

AKKAYA AİLE ŞİRKETİ

Ancak ihaleyi kazanan şirketin ortakları oldukça tanıdık. Şirketin ortakları olan Ferhat-Serhat Akkaya kardeşlerin babası, AKP Esenler İlçe Başkanlığında siyasi ve hukuki işlerden sorumlu başkan yardımcısı Bayram Akkaya.

Baba Akkaya, İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre ihaleyi kazanan şirketin aynı zamanda  eski yöneticisi. Esenler Belediyesi daha önce de ‘tanıdık' isimlere giden ihalelerle gündeme gelmişti.

Esenler Belediyesi “Belediyemizin ihalelerine giren firma ve yöneticilerinin hangi partiye, hangi vakıf veya derneğe, hangi aidiyete mensup olduğuna bakmayız” denilmişti.

aile AKP baba istanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanayi
Son güncelleme: 07:10 20.09.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more