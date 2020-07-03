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Eşiyle boşanma aşamasında olan koca, 13 yaşındaki baldızını vurdu

Karaman'da boşanma aşamasındaki eşi C.A. ile telefonda tartışan Ahmet A., eşinin yaşadığı eve gelerek kapıya silahla ateş etti. Bu sırada kapının arkasında duran 13 yaşındaki baldızı, saçmaların bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı.

09:15 -
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Gece yarısı Nefise Sultan Mahallesi’nde meydana gelen olay şöyle gelişti:

A.A., boşanma aşamasında olduğu eşi C.A. ile telefonda tartıştı. Daha sonra konuşmak için eşinin yaşadığı eve gelen A.A., defalarca zili çalarak kapının açılmasını bekledi.

(FOTO: DHA)

Kapının açılmaması üzerine sinirlenen koca, yanında getirdiği silahla kapının kilidine iki el ateş ederek olay yerinden ayrıldı. Bu sırada tüfekten çıkan saçmalar kapının arkasında bulunan 13 yaşındaki baldızı B.E.’nin bacaklarına isabet etti.

(FOTO: DHA)

B.E. hastaneye kaldırılırken polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.. (İHA)

Karaman Polis Sağlık
Son güncelleme: 09:31 03.07.2020
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