Eşiyle boşanma aşamasında olan koca, 13 yaşındaki baldızını vurdu

Gece yarısı Nefise Sultan Mahallesi’nde meydana gelen olay şöyle gelişti:

A.A., boşanma aşamasında olduğu eşi C.A. ile telefonda tartıştı. Daha sonra konuşmak için eşinin yaşadığı eve gelen A.A., defalarca zili çalarak kapının açılmasını bekledi.

Kapının açılmaması üzerine sinirlenen koca, yanında getirdiği silahla kapının kilidine iki el ateş ederek olay yerinden ayrıldı. Bu sırada tüfekten çıkan saçmalar kapının arkasında bulunan 13 yaşındaki baldızı B.E.’nin bacaklarına isabet etti.

B.E. hastaneye kaldırılırken polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.. (İHA)