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Eski kulüp başkanı üzerine yağan kurşunlardan böyle kurtuldu!

Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim'in 12 Eylül'de İstanbul Beylikdüzü'nde uğradığı silahlı saldırıdan giydiği çelik yelek sayesinde kurtulduğu ortaya çıktı. Saldırının yeni ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtlarında, saldırganın yakın mesafeden Ecim'e kurşun yağdırdığı görüldü.

Sozcu.com.tr
11:37 -
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Bu sezon Süper Lig’e yükselen Fatih Karagümrük Spor Kulübü’nün eski başkanı Yaşar Ecim, 12 Eylül’de gece saatlerinde Beylikdüzü’nde silahlı saldırıya uğradı.

Ecim, gittiği restorandan ayrıldığı sırada otomobiline doğru ilerlerlerken kimliği belirsiz 2 kişi otoparka geldi.

Şüphelilerden biri Yaşar Ecim, otomobiline bineceği sırada silahla ateş etmeye başladı.

Ecim’in yere yığılmasının ardından saldırgan koşarak bir motosiklete bindi ve olay yerinden ayrıldı.

FOTO: DHA / Fatih Karagümrük Spor Kulübü’nün eski başkanı Yaşar Ecim, Beylikdüzü’nde silahlı saldırıya uğradı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

ÇELİK YELEK HAYATINI KURTARDI

Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Yaşar Ecim’in otoparktaki otomobiline doğru ilerlediği, şüphelinin saklanarak otomobile doğru yaklaştığı, saldırganın Ecim’e ateş ettiği ve motosiklete binerek olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Ecim’in çelik yelek giydiği ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.  (DHA)

 

Beylikdüzü Polis saldırı
Son güncelleme: 12:14 18.09.2020
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