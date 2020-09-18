Eski kulüp başkanı üzerine yağan kurşunlardan böyle kurtuldu!

Bu sezon Süper Lig’e yükselen Fatih Karagümrük Spor Kulübü’nün eski başkanı Yaşar Ecim, 12 Eylül’de gece saatlerinde Beylikdüzü’nde silahlı saldırıya uğradı.
Ecim, gittiği restorandan ayrıldığı sırada otomobiline doğru ilerlerlerken kimliği belirsiz 2 kişi otoparka geldi.
Şüphelilerden biri Yaşar Ecim, otomobiline bineceği sırada silahla ateş etmeye başladı.
Ecim’in yere yığılmasının ardından saldırgan koşarak bir motosiklete bindi ve olay yerinden ayrıldı.
ÇELİK YELEK HAYATINI KURTARDI
Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Yaşar Ecim’in otoparktaki otomobiline doğru ilerlediği, şüphelinin saklanarak otomobile doğru yaklaştığı, saldırganın Ecim’e ateş ettiği ve motosiklete binerek olay yerinden kaçtığı görülüyor.
Ecim’in çelik yelek giydiği ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. (DHA)