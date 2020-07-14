Fahrettin Koca’dan iğneli uyarı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sabah saatlerinde paylaştığı mesajda, “Covid-19’a karşı her günümüz bir sınav. Doğru olanı yapalım: Kurallara uyalım. Bu her zaman kolay olmasa da, uymaya çalışalım. Salgına karşı bugünkü çabanız için size teşekkür ediyorum, mutlu bir gün diliyorum” ifadelerini kullandı.

Koca, dün akşamki paylaşımında ise 51 tane ünlem kullanıp “!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim. Daha düşük vaka sayıları; daha düşük yoğunluğa, daha az temasa bağlı. [İğneli Uyarı]” diyerek vatandaşları uyardı.

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN 5 İLİMİZİ PAYLAŞMIŞTI

Öte yandan Bakan Koca, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu açıkladığı paylaşımda da, en çok vaka görülen illeri paylaşmıştı. Koca paylaşımında, “En çok vaka görülen 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var. Ortalama 1 hafta önceki verilere göre, vaka sayısında 1.000’in altına inmekte kararlıyız. Covid-19’a karşı her günümüz bir sınav” demişti.