Fikri Sağlar: Eleştirilerim bir inancı aşağılamaya yönelik değil

CHP eski milletvekili Fikri Sağlar, katıldığı bir televizyon programında, “Türbanlı bir hakimin karşısına çıktığım zaman adaleti yerine getireceği konusunda kuşkum var” dedi. Sağlar'ın sözlerine her kesimden tepki geldi. Sağlar, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

“LİNÇ KAMPANYASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNİ İBRETLE İZLİYORUM”

“Bir bütünlük içerisinde açıkladığım düşüncelerimin, bir kara propaganda makinesine dönüşen AKP tarafından bağlamından kopartılarak ve çarpıtılarak sosyal medyada bir linç kampanyasına dönüştürülmeye çalışıldığını ibretle izliyorum” diyen Sağlar, şu ifadeleri kullandı:

* Hakkımdaki bu kara propagandaya ve saldırılara cevap verme ihtiyacı içerisinde değilim. Çünkü bu kara propaganda siyasetini üreten tükenmiş AKP'nin tam da bunu istediğini biliyorum.

* Bu durum dahi başlı başına ülkede demokrasinin, özgürlüklerin, adaletin, özellikle de düşünce hürriyetinin ne denli ayaklar altına alındığının, AKP'nin yerleştirmeye çalıştığı tekçi zihniyetin ve faşizan uygulamalarının vardığı noktayı gözler önüne sermektedir.

“ELEŞTİRİ VE HAKARETLER ŞAHSIMI HEDEF GÖSTERMEYE YÖNELİK”

Sağlar, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

* Bizlere açıklama yapmak ve hesap vermek zorunda olan, din üzerinden sürekli mağduriyet edebiyatı yapan, yurttaşların temiz dini inançlarını siyasal amaçları için sömüren, boğazına kadar yolsuzluğa batmış, anti-demokratik, baskıcı ve tekçi AKP zihniyetidir.

* Laik Cumhuriyet'in kurucu değerlerini aşındırmayı ve İslam'ı siyasete alet ederek gerici ve otoriter bir yönetim kurmayı hedefleyen kesimlerin ‘sözde özgürlük sembolü' haline gelen türban, ne Kur-an'da, ne de İslami gelenekte yeri olmayan bir ideolojik simgedir.

* İlahiyat profesörü Bahriye Üçok, Kuran-ı Kerim'de türbanın var olmadığını dile getirmiş, bundan rahatsız olan malum kesimler tarafından menfur bir bombalı saldırıda öldürülmüştür.

* Bugün de türban ile ilgili kullandığım ifadelerime iktidar çevrelerinden gelen eleştiri ve hakaretler, aynı nefret söyleminin, faşist ve baskıcı anlayışın ürünüdür ve şahsımı hedef göstermeye yöneliktir.

“AKP TÜRBAN ÜZERİNDEN SİYASETİ KUTUPLAŞTIRMAKTADIR”

“Bu çerçevede, türban ile ilgili eleştirilerim herhangi bir inancı aşağılamaya ya da küçük düşürmeye yönelik değil, türbanı kullanarak İslam dinini siyasal amaçlarına alet edenlere yöneliktir” ifadelerine yer veren Sağlar, şöyle devam etti:

* Nitekim aynı programda başörtüsü ile ilgili yaptığım özgürlükçü değerlendirmelerim ortadadır.

* Tüm siyasal İslamcı yönetimlerde olduğu gibi, AKP de türban ve benzeri siyasal İslamcı simgelerle ilgili eleştirileri, sanki İslam dini eleştiriliyormuş gibi kamuoyuna yansıtmaya çalışarak, türban üzerinden toplumdaki kutuplaşmayı tırmandırmaktadır.