Fırınlar açık mı? Pide saat kaça kadar satılıyor? 2020 pide fiyatları…

30 büyükşehir ve akciğer hastalıklarının yoğun görüldüğü Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Vatandaşlar şimdi yasakta fırınların açık olup olmadığını ve fırına gitmenin yasak olup olmadığını araştırıyor. Peki fırınlar açık mı?

FIRINLAR AÇIK MI?

Sokağa çıkma yasağı süresince fırınlar açık olacak. Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı bulaş riskinin önlenmesi için fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel sipariş alımı (yumurtalı, susamlı, katkılı ve benzeri pide) iftardan 2 saat önce sonlandırılacak. İftar saatlerinden sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemleri devam edecek.

İSTANBUL’DA PİDE FİYATI NE KADAR?

Geçen yıl 3 liraya satılan 350 gramlık pide bu sene de aynı fiyatla tüketicilere ulaştırılacak.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Fırıncılar Odası Başkanları ile pide fiyatları ile ilgili toplantı yaptı. Toplantı sonrası oda başkanları ile birlikte alınan kararları açıklayan Vali Ali Yerlikaya, “Pide fiyatlarında zam yok, fiyat ve gramajlar değişmeyecek” dedi. Vatandaşların pide alırken sosyal mesafeye dikkat etmeleri uyarısında bulundu.

İZMİR VE ANKARA PİDE FİYATI

Türkiye Fırıncılar Odası Federasyonu Genel Başkanı Halil İbrahim Balcı pide fiyatlarıyla ilgili konuştu. Balcı, “Ankara’da 275 gram ramazan pidesi 2.5 liradan, İzmir’de 300, İstanbul’da ise 350 gram ramazan pidesi 3 liradan satılacak” dedi.

KONYA'DA PİDE 2 LİRA 40 KURUŞ

Pide fiyatlarıyla ilgili Konya Fırıncılar Odası Başkanı Vedat Honça Sözcü'ye konuştu. Honça 400 gram pidenin 2 lira 40 kuruşa satılacağını belirterek, “Pidenin gramını 400'e çıkartıp, fiyatını da 2 lira 40 kuruştan satacağız. Yani ekmek fiyatından pide satacağız. Bunu yapmaktaki amacımız corona virüsü ile birlikte ekonomik anlamda zor durumda olan vatandaşlarımıza destek olabilmek” dedi.