Gezi Davası’nda kim neyle suçlandı?

Gezi Parkı olaylarına ilişkin açılan davada mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet, davada yargılanan tüm sanıkların beraatine karar verdi, davanın tek tutuklu sanığı olan Osman Kavala’nın da tahliyesine hükmetti.

1- Gezi Davası ne zaman başladı?

2013 yılında yaşanan Gezi Parkı protestoları sonrası soruşturma açıldı. Dönemin İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ali Kahveci, soruşturma sonucu 16 kişi hakkında iddianame hazırladı. 657 sayfalık iddianame 4 Mart 2019’da İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma 24 Haziran 2019’da başladı.

2- Davanın sanıkları kimlerdi?

Memet Ali Alabora (Oyuncu), Osman Kavala (Anadolu Kültür A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı), Ayşe Mücella Yapıcı (Mimar), Ayşe Pınar Alabora (Oyuncu), Can Dündar (Gazeteci), Çiğdem Mater Utku (Gazeteci), Gökçe Yılmaz (Açık Toplum Vakfı Türkiye Temsilcisi), Handan Meltem Arıkan (Yazar), Hanzade Hikmet Germiyanoğlu (Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Koordinatörü), İnanç Ekmekçi (aktivist), Ali Hakan Altınay (Anadolu Kültür A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi), Mine Özerden (Sinemacı), Şerafettin Can Atalay (Avukat), Tayfun Kahraman (Eski TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı), Yiğit Ali Ekmekçi (Anadolu Kültür A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Yiğit Aksakoğlu (Bernard van Leer Vakfı Türkiye Temsilcisi)

3- Sanıklara yöneltilen suçlamalar nelerdi?

– Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme

– Mala zarar verme”

– Nitelikli mala zarar verme

– Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi

– İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme”

– Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet”

– Nitelikli yağma

– Nitelikli yaralama

– Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet

4- Sanıklar için ne ceza istendi?

Tutuklu yargılanan Osman Kavala ile tutuksuz yargılanan Yiğit Aksakoğlu ve Mücella Yapıcı’nın “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs” suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış̧ müebbet hapsi istendi.

Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’nin “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etmek” suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

Yurt dışında bulunan Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Memet Ali Alabora ve İnanç Ekmekçi'nin dosyalarının ayrılmasını isteyen savcı mütalaasında; bu sanıkların Kavala, Aksakoğlu ve Yapıcı ile aynı eylemlerde bulunduğuna yer verdi.