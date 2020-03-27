Google, çizgili denizci tişörtünü Doodle ekranına taşıdı! Peki çizgili denizci tişörtü nedir?

‘Breton Stripe' olarak bilinen çizgili denizci tişörtü ilk olarak Fransız donanması askerlerine Napolyon tarafından giydirilmişti. Kökeni 1858 yılına kadar dayanan ‘Çizgili Denizci Tişörtü' Doodle yapılarak, tişörtün anlamına dikkat çekildi.

ÇİZGİLİ DENİZCİ TİŞÖRTÜ

Tarihte 1858 yılında 27 Mart tarihinde Fransız Donanması Çizgili Denizci Tişörtü ‘Breton Stripe' olarak bilinen şeyin denizcilerin resmî iç çamaşırı olacağına karar vermişti. Kıyafetin sembolik ve pratik bir hedefi olan 21 şeridi bulunuyordu. Napolyon Bonapart'ın zaferlerinin her biri için bir şerit tişörte işlenmişti ve bu çizgiler denize düşen denizcileri tespit etmeye yarıyordu.

ÇİZGİLİ TİŞÖRTÜN GEÇMİŞİ

Yarım yüzyılı aşkın bir süre boyunca Çizgili Denizci Tişörtü'nün modası donanmanın ötesine geçti ve işçiler arasında, Brittany limanlarında, kuzey Fransa'daki balıkçılara ve ticaret yapan soğan satıcılarına kadar ünü yayılmıştı.

Moda tarihçileri, bu tişörtün üzerinde bulunan çizgilerin tarih boyunca sosyal dışlanmışlar ve uyumsuzluklarla ilişkili olduğunu kaydetti. Bu tişörtü giyenler üst sınıf toplum tarafından çok saygı görmemişlerdi.

Fakat 20. yüzyıl, dünya çapında büyük bir kargaşa dönemi olarak biliniyordu, sosyal ve siyasi hareketler eski hiyerarşilerde değişiklik yapılmasını gerektiriyordu. 1917 yılında modanın üst kademelerine kadar giren Çizgili Denizci Tişörtü için bu tarih, ikonik moda tasarımcısı, Gabrielle ‘Coco' Chanel'in couture koleksiyonuna Çizgili Denizci Tişörtünden ilham alan bir giysinin eklendiği sene olduğundan dolayı kesin olarak gösterilebilir. Çizgili Denizci Tişörtü modası 19. yüzyılın denizcilerini şoke edecek bir biçimde yükseldi.

Günümüzde, mütevazi Çizgili Denizci Tişörtü pek çok bakımdan tekrardan uyarlanmıştır ve işçi sınıfı çağrışımlarını atmıştır. Beyazdaki koyu mavi şerit hâlâ popülerliğini korurken, açık mavi ya da kırmızı çizgiler veya koyu mavi zemin üzerinde beyaz şeritler de çok yaygın olmuştur.