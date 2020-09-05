Erdoğan: Maalesef tavsiyelere uyulmuyor

İstanbul’un dördüncü şehir hastanesi olarak hizmet verecek olan Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’nin ilk etabı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile bugün açılıyor.

Tören dolayısıyla bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

* Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanemizin İstanbulumuza, ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

* Türkiye’nin diğer alanlarla birlikte sağlıkta gerçekleştirdiği atılımların anlamı Covid-19 salgını döneminde daha iyi anlaşılmıştır.

“MAALESEF TAVSİYELERE UYULMUYOR”

* Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi ile ülke genelinde 16 şehir hastanesini faaliyete almış bulunuyoruz.

* Son dönemde artan vaka ve yoğun bakım sayısına rağmen sağlık sistemimiz dimdik ayaktadır.

* Maalesef sürekli söylememize rağmen Türkiye’nin dört bir yanında bu tavsiyelere uyulmuyor.

* Düğünlerde dikkat diyoruz maalesef uyulmuyor, mesafe diyoruz uyulmuyor, maske diyoruz uyulmuyor. Biz vatandaşımızı hassasiyetle uyarmak ve onların sağlığından endişeliyiz.

* Hep birlikte salgının üstesinden gelmeliyiz. Herkesi salgın tehdidini bir an önce ortadan kaldırma seferberliğine davet ediyorum.

“BEDELİNİ YA MASADA YA SAHADA ACI BİR ŞEKİLDE ÖDERLER”

Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilime de değinen Erdoğan şunları söyledi.

* Dünyada uzun süredir hakim olan siyasi ve ekonomik statüko tüm yönleriyle çatırdamaktadır. Ülkemize karşı husumetlerini kamuoyu önünde dahi ifade etmekten çekinmeyenlerin senaryolarını birer birer yırtıp çöpe atacağız.

* Geçmişte siyasi istikrarsızlıklar, toplumsal huzursuzluklar, iç ve dış nice sinsi saldırılar sebebiyle vaktini ve enerjisini heba eden Türkiye’nin bir daha aynı tuzağa düşmesine izin vermeyeceğiz.

* Türkiye’nin kendisine dayatılan ahlaksız haritaları ve belgeleri yırtıp atacak siyasi, ekonomik ve askeri güce sahip olduğunu anlayacaklar. Bizi ya masada ya da sahada acı tecrübelerle anlayacaklar. Türkiye ve Türk milleti olarak biz her ihtimale ve her sonuca hazırlıklıyız.

* Dünyada uzun süredir hakim olan siyasi ve ekonomik statüko tüm yönleriyle çatırdamaktadır.

* Tüm ülkeler için yeni bir dönemin ayak sesleri giderek daha yüksek şekilde duyulmaktadır. Türkiye olarak yeni dönemde ülkemizi hak ettiği yere çıkartmakta kararlıyız.