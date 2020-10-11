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Güpegündüz kız kaçırdılar! Şoke eden anlar!

Bursa'da bir kızın çığlıklarını duyan mahalleli, sokağa çıktığında gözlerine inanamadı. Sokağa gelen iki kişinin, güpegündüz 20 yaşlarındaki kızı otomobile bindirip kaçırmaları saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.

12:15 -
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Olay, Bursa’nın Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Mahalleye yeni taşınan 20 yaşlarında genç kız, alışveriş yapmak için markete gitti. Eve dönerken önünü kesen kişiler, kızı yaka paça otomobile bindirmeye çalıştı. Otomobilin sağ kapısından zorla bindirilen kız, sol kapıdan kaçmak istedi. Kızın ineceğini fark eden sürücü de hızla hareket ederek kızın inmesini engelledi.

FUHUŞ ÇETESİNİN ELİNDEN KAÇMIŞ

Kızın çığlıklarını duyan sokaktaki vatandaşlar inene kadar otomobil mahalleden hızla uzaklaştı. Yaşanan bu kargaşa ise bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu ile kaydedildi. Kızdan geriye sadece marketten aldıkları ve çantası kaldı.

Yaşanan olayın ardından polise yapılan ihbarlar sonucu, ekipler kızın da içinde bulunduğu otomobili Kütahya sınırında durdurdu. Otomobilin içindeki 2 kişi gözaltına alınırken, genç kız da koruma altına alındı. İddiaya göre, genç kızın fuhuş çetesinin elinden kaçtığı, yeni bir hayat kurmaya çalıştığı söylendi. (İHA)

Bursa cep telefonu Kütahya otomobil
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