Hangi illerde maske takmak zorunlu? Maske takmamanın cezası ne? İşte maske takmanın zorunlu olduğu iller…

Corona virüsü normal hayatta birçok değişikliğe neden olmuş durumda. Artık maskeler hayatımızın normallerinden biri oldu. Türkiye'de marketler, pazar yerleri ve toplu taşıma kullanırken maske takma zorunluluğu getirilmişti. Şimdi ise bazı şehirler, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sürekli maske takmayı zorunlu hale getirmeye başladı. Peki, İzmir'de maske takmak zorunlu mu? Hangi illerde maske takmadan dışarı çıkılamıyor? Maskesiz dışarı çıkma cezası ne? Tüm detaylar haberimizde…

İZMİR'DE MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Son yaşanan gelişmeler sonrası Türkiye'nin nüfus olarak en kalabalık üçüncü şehri olan İzmir'de il merkezi ve tüm ilçelerde maske takma zorunluluğu getirildi. İzmir'de yaşayanlar sokağa maskesiz çıkmaları durumunda ceza ile karşı karşıya olacak.

MASKE TAKMANIN ZORUNLU OLDUĞU İLLER

Türkiye'de corona virüsü sebebiyle aşağıdaki illerde maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmış durumda;

Sakarya, Burdur, Tunceli, Rize, Siirt, Kayseri, Kırklareli, Karabük, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Şanlıurfa, Rize,, Kırıkkale, Isparta, Konya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Gümüşhane, Amasya, Bolu, İzmir ve Uşak İl Hıfzısıhha Kurulları kent genelinde vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirdi.

MASKESİZ DIŞARI ÇIKMANIN CEZASI KAÇ PARA

Maske takma zorunlu olduğu illerde maskesiz olarak dışarı çıkmanın cezası 3 bin 150 liradır.

İçişleri Bakanlığı'nın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur