Hareketli dakikalar… İncirlik’e jetler inip kalkıyor, sınıra sevkiyat sürüyor

İdlib’de Mehmetçiğe yönelik alçak saldırının ardından sınırda hareketlilik devam ediyor.

Kilis'ten Suriye’nin İdlib kentine komando birlikleri, topçu birlikleri, topçu bataryaları, askeri araçlar, kara ateş destek birlikleri gönderildi. 22 araçlık askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında önce Hatay’a, oradan da İdlib'e gidecek.

İNCİRLİK’TE SON DURUM

Öte yandan Türk askerine saldırı sonrası İncirlik Üssü'nde de hareketlilik yaşanıyor.

Üsten 2 F-16 uçağı ve 1 İHA kalkış yaptı. 1 helikopter ve özel uçak iniş yaptı.

Kargo uçaklarının iniş ve kalkışları da sürüyor.

ALÇAK SALDIRI

İdlib’de Esad rejimine bağlı güçlerin Serakib’in güneybatısında Türk askerine yönelik saldırısında 33 Mehmetçik şehit düşmüş 32 askerimiz de yaralanmıştı. (İHA)