Hastane önünde can çekişe çekişe ölmüştü yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geçen pazartesi Özel Merkez Hastanesi’nin önünden geçen 60 yaşındaki Sebahattin Duru bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen hastane personelinden yardım istedi.

Hastane personeli ise Duru'nun hastane içinde olmadığı gerekçesi ile müdahale edemeyeceklerini söyledi. Vatandaşlar daha sonra cep telefonları ile bir yandan o anları görüntülerken, diğer yandan da 112 Acil Yardım hattını arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen Duru kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Duru'nun cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili Duru'nun yakınlarının suç duyurusunda bulunacağı öğrenilirken, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi incelemelerinde Duru'nun kalp krizi sebebiyle ile hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adam memleketi Samsun'da toprağa verildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili cep telefonu ile kaydedilmiş yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, 2 kişinin yerde yatan Sebahattin Duru'nun başına gelerek ‘Kalbi atıyor mu?' diye sorduğu görülüyor.

Duru'nun yanındaki vatandaşlar, yerde yatan adamın kafasını vurmuş olabileceğini söylüyor. Daha sonra bir kişinin yaşlı adamın nabzını kontrol etmesi üzerine, Duru'nun o dakikalarda hala hayatta olduğu görülüyor.

Öte yandan hastanenin, vefat eden Sebahattin Duru'nun ailesini başsağlığı için bile aramadığı öğrenildi. Hastaneden yapılan açıklamada ise o anları kayda alan vatandaş ile haber yapan basın kuruluşları suçlandı.